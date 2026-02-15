- El capellán de la Nacional que prepara la capilla donde reposarán los restos del cura guerrillero Camilo Torres

En la misma iglesia donde oficiaba misa permanecerán los restos que serán recibidos por los sacerdotes Campo Elías Robayo y Luis Carlos Bernal

El domingo 15 de febrero de 2026 se cumplen 60 años del día en el que el cura Camilo Torres murió baleado en su primer combate como guerrillero del ELN. Adicional a eso, la Unidad de Búsqueda, en cabeza de Luz Janeth Forero, dijo el 23 de enero 2026 que aparentemente había encontrado los restos de Torres en un cementerio de Santander. A raíz de esto, la guerrilla del ELN le solicitó a la Universidad Nacional de Colombia que recibiera los restos del padre Camilo, luego de que estuvieran plenamente identificados.

Aunque las investigaciones genéticas continúan en curso, la Universidad Nacional de Colombia ya puso manos a la obra para engalanar la Capilla Cristo Maestro, liderada por el padre Campo Elías Robayo y el padre Luis Carlos Bernal, que sería la nueva morada del padre Camilo.

Los restos de Camilo Torres se habrían encontrado bañados en formol y estarían en Estados Unidos.

La Capilla ha sido uno de los pocos espacios del recinto universitario, por no decir el único, que ha sobrevivido con asombrosa tenacidad a las intensas jornadas de manifestaciones, los rayones y los grafitis. Su construcción empezó en 1949, cuando Bogotá intentaba levantarse de las ruinas del bogotazo y estuvo a cargo de dos importantes arquitectos: Edgar Burbano, también diseñador de la Avenida Caracas, y Alberto Iriarte, el famoso pintor de bodegones que firmaba como ‘Mefisto’.

El trabajo de esta dupla dio como resultado una de las diecisiete edificaciones de la Universidad Nacional que fueron declaradas como Bienes de Interés Cultural de la Nación. La obra tuvo una variación adelantada a su época que llamó la atención de toda la comunidad religiosa: el altar estaba puesto para que el sacerdote diera la misa de frente a los feligreses, cuando lo normal era que el cura hiciera la eucaristía dándole la espalda a la gente.

Se presume que la Capilla Cristo Maestro fue de las primeras en tener un altar de cara a las personas. El vitral fue hecho por el pintor francés Paul Boné.

Otra de las razones por las que la Capilla Cristo Maestro se ha caracterizado es por la calidez de sus capellanes, entre los que se cuenta Camilo Torres, quien fue capellán en 1959, y a quien se le conmemora con una placa que reza su frase más famosa: “el deber de todo cristiano es hacer la revolución”.

Actualmente, al frente del recinto religioso se encuentran los sacerdotes Luis Carlos Bernal y Campo Elías Robayo. Bernal es psicólogo y teólogo, conocido por ser asesor de la Legión María, mientras que Robayo es un bogotano con formación en el Seminario Mayor, con trayectoria en la Parroquia Los Santos Ángeles Custodios, ubicada en Teusaquillo.

Ambos han venido desarrollando labores sacerdotales al menos desde 2019. Aunque no hay registro oficial que indique la fecha exacta de los nombramientos, se han caracterizado por tener una agenda activa de conciertos y encuentros que han reunido a gran parte de la comunidad universitaria.

El osario de Camilo Torres quedaría a la derecha del altar.

Como ya es costumbre, este fin de semana se celebrará una misa en conmemoración al fallecimiento de Camilo Torres, mientras se termina de alistar el osario que recibirá los restos del cura guerrillero, quien descansará junto a las tumbas de los profesores y sociólogos Orlando Fals Borda y María Cristina Salazar.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios..