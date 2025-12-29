Así se reconstruyó la primera estación donde TransMilenio y el Metro de Bogotá se encuentran

Tras 19 meses de obras, se probó con un primer vagón la nueva estación de la calle 26 con Caracas, diseñada para integrar ambos sistemas de transporte

Durante años, la estación de TransMilenio de la calle 26 con avenida Caracas fue un lugar de tránsito rápido: subir, bajar, empujar, correr. Pocas personas se detenían a pensar que ese punto, atravesado todos los días por miles de bogotanos, estaba destinado a convertirse en algo más que una parada de buses. Hoy, tras casi dos años de trabajo continuo, ese cruce dejó de ser una estación provisional para transformarse en una pieza clave del sistema de transporte del futuro de la ciudad: la estación definitiva donde TransMilenio y la primera línea del Metro de Bogotá se integran.

La historia de esta nueva estación empezó oficialmente en abril de 2024. Fue entonces cuando la Empresa Metro de Bogotá, a través de la concesionaria Empresa Metro Línea 1 S.A.S., inició los trabajos operativos en uno de los puntos más complejos del centro de la ciudad. No se trataba solo de construir una estación nueva, sino de hacerlo mientras la ciudad seguía funcionando: buses circulando, peatones cruzando, comercios abiertos y una de las avenidas más congestionadas de Bogotá en permanente movimiento.

El primer paso fue invisible para muchos usuarios, pero fundamental para la obra: el traslado de redes y la adecuación del separador vial, labores realizadas en coordinación con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Antes de levantar columnas, vigas o plataformas, hubo que mover lo que no se ve: tuberías, cables, estructuras enterradas que sostienen la ciudad bajo el asfalto.

Un mes después, el 4 de mayo de 2024, comenzó una de las etapas más simbólicas del proceso: el desmonte de la antigua estación de TransMilenio de la calle 26. Con los cierres y restricciones autorizados por la Secretaría de Movilidad, la estación que durante años prestó servicio fue desmontada para dar paso a una estructura completamente distinta. No era una renovación menor. Era el fin de una estación pensada solo para buses y el inicio de otra diseñada desde el principio para convivir con el viaducto del Metro.

Durante 19 meses, el sector fue escenario de obras constantes. Maquinaria, turnos extendidos, ajustes técnicos y coordinación entre entidades marcaron el ritmo de un proyecto que debía cumplir dos condiciones difíciles: avanzar sin detener el sistema y preparar el espacio para un transporte que aún no circula, pero que ya condiciona todo.

El sábado 27 de diciembre de 2025, ese trabajo acumulado empezó a hacerse visible para los usuarios. Ese día, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, junto a la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz Carrascal, puso en funcionamiento el vagón del costado norte de la nueva estación de la calle 26 con avenida Caracas. No fue la inauguración total, pero sí un hito clave: la estación empezó a operar como fue pensada, por fases.

Según explicó el alcalde, la nueva estación fue diseñada de forma integrada con la estructura tipo pórtico del viaducto de la primera línea del Metro de Bogotá. Esa integración no es solo estética o simbólica. Permite una estación más amplia, con mayor capacidad de circulación interna y con espacios preparados para absorber el flujo de pasajeros que, en el futuro, se moverán entre buses y trenes.

En esta primera fase se habilitó el vagón dos del acceso norte, con entrada por la calle 28. Con su entrada en operación, más de 11 mil personas al día —principalmente habitantes de la localidad de Santa Fe, del Centro Internacional y de barrios cercanos— empezaron a usar una estación más amplia y funcional. El primer vagón, ubicado en el mismo costado, entrará en operación en marzo de 2026, completando así el acceso norte.

Para la administración distrital, esta no es una estación más dentro del sistema. Galán lo dijo sin rodeos: esta es la estación definitiva de integración entre TransMilenio y el Metro de Bogotá. No habrá otra versión, ni otro traslado. Lo que hoy se construyó es lo que conectará ambos sistemas durante décadas.

La operación también se fortaleció. Desde esta estación, los usuarios pueden tomar las rutas B27, H27, D20, H20 y la ruta fácil 8, que conectan con los portales del Norte, Usme, Tunal, Portal 80 y la troncal NQS por la calle sexta. Es decir, no solo es un punto de integración futura con el Metro, sino un nodo estratégico dentro de la red actual de TransMilenio.

En términos de infraestructura, la diferencia con la antigua estación es evidente. La nueva estructura cuenta con dos vagones de 60 metros cada uno, conectados por una pasarela central. En total, la estación tiene 163 metros de longitud, 8 metros de ancho y una altura de 3,2 metros. La estación anterior apenas alcanzaba los 5 metros de ancho, una limitación que durante años generó congestión y dificultades en horas pico.

Además, la estación incorpora 12 barreras de piso a techo para evitar la evasión del pago, accesos para personas con discapacidad, una taquilla interna en el costado norte y seis puntos de parada, tres por cada sentido. Las puertas son totalmente automáticas y responden a estándares más modernos del sistema.

La gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz Carrascal, explicó que la apertura de esta estación hace parte de un plan más amplio. En coordinación con el gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, se pondrán en operación de forma gradual las estaciones de la avenida Caracas que hoy están fuera de servicio o funcionan de manera parcial.

El cronograma ya está definido. En marzo de 2026 entrará en operación el costado sur de la estación de la calle 26. Luego seguirá la estación de la calle 72 por su costado sur, después la estación Sena en el primer trimestre de 2026 y, en el segundo semestre del mismo año, entrarán en funcionamiento las nuevas estaciones de Flores y Marly.

Más allá del concreto y el acero, Ortiz Carrascal hizo un llamado a los usuarios. Recordó que una estación más amplia y moderna no funciona sola. Depende también del comportamiento de quienes la usan: respetar las filas, no pararse sobre la línea amarilla, dejar salir antes de entrar, ceder las sillas azules y mantener una actitud de respeto y empatía.

La nueva estación de la calle 26 con avenida Caracas no es solo un punto de paso. Es el resultado de decisiones técnicas, meses de obra y una apuesta por preparar la ciudad para un sistema que aún no se ve completo, pero que ya empieza a cambiar la forma en que Bogotá se mueve. Aquí, donde durante años solo hubo buses, la ciudad empezó a construir su primer punto real de encuentro con el Metro.

