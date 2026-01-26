- Así será la estación elevada del Metro de tres pisos que tendrá hasta un minimercado

Ubicada en la Av. Caracas con 1a, la que será una de las más importantes del sistema y que ya va en un 70% de avance, tendrá restaurantes, cafés, cajeros y más

La estación 11 de la primera línea del metro de Bogotá está ubicada en los límites de dos Localidades del centro de la ciudad, Mártires y Santa Fe en la Avenida Caracas entre calles primera y primera B, estará conectada de forma directa con la estación hospital de Transmilenio. Esta ubicación estratégica de la estación, beneficiará a los habitantes de San Bernardo, Eduardo Santos, Antonio Nariño y Sevilla, permitiéndole a los usuarios del sistema Transmilenio un fácil acceso al transporte masivo.

La estación 11 de la primera línea del metro de Bogotá, es elevada y tendrá tres pisos con dos vías y dos plataformas lo que, permitirá un flujo eficiente de pasajeros del transporte masivo, además contará con cicloparqueaderos, restaurantes, droguerías, cajeros automáticos, cafés, minimercados, baños públicos y cades. Esta infraestructura tiene un diseño bioclimático, renovación natural del aire.

Esta forma parte del diseño inicial propuesto por las empresas que se ganaron la licitación en el gobierno de Peñalosa, el consorcio chino Metro Línea 1 S.A.S, conformada por las empresas China Harbour Engineering Company Limited (CHEC) con el 85% de la participación y Xi´an Metro Company Limited con el 15% de la participación. Contrato de concesión # 163 de 2019 firmado el 27 de noviembre con la empresa metro en 2019 antes de terminar la Administración del exalcalde Enrique Peñalosa, con una inversión aproximada de USD $4.400 millones de dólares y hasta ahora han cumplido el cronograma de ejecución de las obras.

La Localidad de Santa Fe, es una de las más antiguas de Bogotá y cuenta aproximadamente con 108 mil habitantes con un alto número de población flotantes que a diario están visitando la Localidad, están distribuidos en 38 barrios integrados en 5 Unidades de Planeamiento Zonal UPZ. Mientras que la Localidad de los Mártires cuenta con cerca de 100 mil habitantes, distribuidos en dos UPZ la Sabana y Santa Isabel es muy comercial con mucha actividad económica.

La estación 11, está ubicada muy cerca de la Fundación Hospital la Misericordia, más conocido como HOMI, en una zona fundamental del centro de la ciudad donde también se encuentra el proyecto ciudad salud, aprobado por el Concejo de Bogotá a través del acuerdo 192 de 2005 que adelanta la Secretaria de Salud de Bogotá, contempla la renovación y construcción de infraestructura hospitalaria de alta complejidad donde se encuentra el complejo hospitalario del San Juan de Dios, el Hospital Santa Clara y el Instituto Materno Infantil.

Según la Empresa Metro de Bogotá esta estación, tiene un nombre temporal que se le colocó durante la etapa de diseño de la primera línea del metro de Bogotá y esperan que sea la comunidad quienes le pongan nombre definitivo a la estación antes de entrar en funcionamiento en 2028. Actualmente las obras de la primera línea del metro de Bogotá con corte al pasado mes de diciembre de 2025, presentan un avance general de 70,72%.

La estación 11 del metro, integra todos los buses del Integrado de Transporte Público de Bogotá SITP permitiéndole a los bogotanos no sólo a los trenes sino a los articulados, biarticulados y buses convencionales.

En este mismo sector también se ubicará una Subestación Eléctrica Receptora, fundamental para el funcionamiento del metro de Bogotá, estas subestaciones son las encargadas de recibir y transformar la energía para el funcionamiento de los trenes y gran parte del viaducto, allí habrá un transformador de mucha capacidad energética importado desde china, el cual generará la energía suficiente para garantizar el buen funcionamiento del sistema.

