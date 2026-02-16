- Wom Colombia quedó en el limbo por un pleito con los chilenos dueños de la marca

Por decisión de la Super, los nuevos dueños Partners Telecom en cabeza de Yury Kharlamov deberán suspender el uso del nombre y tendrán que registrar un nuevo logo

Tras el último movimiento de los gigantes Claro y Movistar quedaron en Colombia cinco operadoras de telefonía entre ellas Wom, que después de muchas vueltas terminó de propiedad de la firma Partners Colombia. Esta quedó con el negocio tras la compra al fondo de inversión Novator Partners. Para su relanzamiento en Colombia aprobaron una inversión de USD 1.000 millones a comienzos del 2025.

Todo parecía tranquilo hasta que un fallo judicial en Colombia les arrebató la posibilidad de utilizar el nombre en el país. El grupo de inversionistas chilenos aparecían grupos como Amundi, Black Rock, Man GLG y Moneda dueños de WOM Chile presentó una demanda en la Superintendencia de Industria y Comercio contra Partners Colombia para bloquear el uso de su nombre que según éstos no tenían la licencia al dia y por lo tanto no tenían derecho a la utilización de la palabra WOM. Esta tenía vigencia hasta el 21 de julio de 2025, y nunca se pagó la renovación existió ninguna renovación.

El representante legal de Partners Colombia , Yury Kharlamov no encntroó argumentos para defenderse de los chilenos y la Superintendecia de industria en cabeza de Cielo Rusinque fallo a favor de los propietarios.

En el Auto 7289, le ordenó a Partners Colombia el retiro de inmediato en todos sus productos y en tiendas el eslogan WOM. La compañía para dar tranquilad a sus clientes les aseguró continuidad en el servicio de telefonía, internet y datos; no obstante, deben buscar otro nombre.

Aunque no se afecte el servicio, la decisión de la SIC puede resultarle muy costosa a Partners Colombia en cuanto tendrán que posicionar un nuevo nombre, después de las agresivas y originales campañas comerciales cuando aterrizaron en Colombia durante el año 2020 con el inglés Chris Bannister como líder, a quien de manera coloquial le apodaron el tío WOM. Su figura logró una gran aceptación y la marca penetro hasta conseguir 6 millones de clientes con ofertas más económicas que sus competidores.

Puede leer: El lío que se ganaron los gringos y los ingleses que compraron Wom Colombia

Anuncios.

Anuncios..