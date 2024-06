Las estrellas musicales que ayudaron a Shakira a superar su tusa por Piqué: "estuvieron muy pendientes"

.Publicidad.

Bastante se dicho en medios de comunicación colombianos que Carlos Vives ha sido un apoyo fundamental para la barranquillera, luego de su ruptura con Gerard Piqué. Pero en una reciente entrevista de Rolling Stone, también contó que recibió apoyo de otras figuras como Alejandro Sanz, Chris Martin de Coldplay y Will I Am de The Black Eyed Peas. Incluso parece que Shakira y Adele son mejores amigas de lo que muchos fanáticos sospechaban.

A Martin, por ejemplo, lo conoce hace más de una década y aunque no ha grabado canciones en estudio con él, si han cantado juntos en algunos conciertos como el Global Citizen que se organizó en 2017 como un acto de apertura a la conferencia G20. Una vez, el cantante de Coldplay, quien es famoso por éxitos como "Viva la vida" o "Yellow", le mandó un jarrón pegado con oro con un mensaje de aliento. Era su forma de decirle que sería mucho más poderosa cuando se repusiera de su duelo amoroso.

..Publicidad..

Alejandro Sanz también ha sido otro de sus mayores escuderos, tanto que la prensa de farándula en varias ocasiones ha especulado una relación amorosa entre los dos artistas que han grabado juntos los éxitos "La tortura" y "Te lo agradezco pero no". El otro gran amigo es Will I Am, rapero fundador de la mundialmente famosa banda de hip hop y pop llama Black Eyed Peas.

...Publicidad...

El integrante de la agrupación recordada por éxitos como "Let's get this party started", "Shut up" o "Don't you worry" con Shakira, tiene casi 20 años de haber comenzado su amistad con Shakira. Es uno de los entrevistados del perfil de Rolling Stone y cada que puede se riega en elogios sobre ella. Por ejemplo, remarca el hecho de que aunque Shakira ya no tiene que probar nada, siga compitiendo con los demás talentos, tanto los posicionados como los emergentes. Que sea una estrella que nunca baja la guardia.

....Publicidad....

¿Shakira y Adele son amigas cercanas?

Muchas veces los artistas crean relaciones de amistad que al ocurrir alejadas del ojo público los fanáticos ni las sospechan. Parece que ese es el caso de la historia entre Shakira y Adele, dos estrellas del pop mundialmente queridas y admiradas, que más de uno quisiera ver alguna vez compartiendo tarima.

Pues si, parece que Adele fue una de las primeras artistas en comunicarse con Shakira, aunque el perfil de Rolling Stone no da muchos detalles sobre esta conversación. Otro de los cantantes que fue muy cercano es John Mayer, que aunque en Colombia no esté tan referido, tiene dos canciones muy conocidas llamadas "New light" y "Your body is a wonderland".

Vale la pena recordar que Adele puso su carrera en pausa por una expareja con quien tuvo su primer hijo, pero la relación no funcionó. Así que es posible que este detalle la haya hecho entender de mejor manera el proceso que tuvo que pasar la barranquillera.