Shakira, la intocable: ¿Por qué en Colombia está prohibido hablar mal de ella?

Difícilmente vaya a existir un colombiano más universal que Gabriel García Marquez. Su legado es absoluto. A pesar de eso Gabo supo tener mala prensa en el país. A finales de los años setenta, incluso, tuvo que exiliarse porque un sector de los medios lo señalaron sin contemplación de guerrillero. Se fue a vivir en México en donde le dieron todo el amor que no pudimos darle. Hasta a la hora de su muerte, una senadora, Maria Fernanda Cabal, lo condenó a pasar vacaciones en el infierno. Hasta Gabo fue susceptible de ser odiado. Todos han sido odiados, hasta ángeles como Falcao que lo único malo que ha hecho es poblar con sus tubérculos este mundo ridículo. Todos están condenados a las críticas menos Shakira.

Hace poco estuvo en la semana de la moda con un atuendo realmente lamentable. En Twitter algunas influenciadoras se atrevieron a replicar un secreto a voces: la falta de estilo de Shakira. Si, Shaki está fantástica a sus 46 años, se ha sabido mantener como pocos artistas en lo más alto de la lista durante casi 30 años, pero uno no puede tomársela en serio en un nivel artístico. Y su criterio a la hora de vestirse es un reflejo de eso. A las influenciadoras los adoradores de Shakira las despedazaron.

Pero un gordo como yo no puede caer en la tentación de hablar de moda. Que se vista como quiera. Bacano que sea auténtica. Hablemos de música. Vengo de una era muy lejana. Una galaxia que ya no existe. En ella odiábamos a los artistas pop. Éramos, por supuesto, un poquito estúpidos. Obviamente no teníamos la vida sexual activa de los bellos adolescentes de hoy. Éramos unos nerds frustrados que consumíamos música y películas. Y Shakira era un placer vergonzante. Había que ser lo suficientemente frívolo como para admitir que “Ojos así” era “de nuestro completo agrado”. Se vendían sus discos como pan caliente por la misma razón con la que millones de moscas comen mierda en todo el mundo.

Desde esa época los medios le montaron un culto a Shakira. Un país acostumbrado a ser asociado por Pablo Escobar cambiaba de ícono y eso era refrescante para los directores de los noticieros. Y desde entonces el periodismo farandulero de este país le perdonó todo, incluido su pésimo criterio a la hora de salir con hombres. Oswaldo Ríos, un galancete puertorriqueño golpeador de mujeres, Antonito de la Rúa, playboy internacional y mantenido profesional, Piqué, el xenófobo y racista acabarropa del Barcelona quien siempre la despreció a ella y a su país. Y a eso había que sumarle que, con el acento de su novio de turno, Shakira en cada entrevista vendiera humo, filosofía barata y zapatos de goma. Siempre alejada de los temas realmente importantes de un país condenado a la violencia, a los falsos positivos, a la muerte. Acá los únicos que se atrevían a hablar mal de ella eran Martin y Santiago en la vieja Tele.

Porque está prohibido decir que desprecia a Barranquilla y que mientras grabó el video de la Bicicleta con Carlos Vives le prohibió expresamente a la gente que se acercara a tocarla, que, según varias versiones de sus empleadas, tiene caprichos de reina –igual, lo es-, sus problemas fiscales en España y que Colombia le importe un carajo.

Después de lo que le pasó con Piqué todo aquel que se atreva a cuestionar a Shakira es tildado de machista y misógino. Todo aquel que afirme que, en vez de estar explorando obsesiones personales como Juanes, haya decidido verter su poco talento en reggetones baratos, de consumo masivo y efímero. Música desechable. Tonino, su hermano, un caribe dispuesto a defender la dignidad de ella a puño limpio si es posible –que lo diga Piqué- ha sabido convencer a la prensa que hablar mal de Shaki es un pecado capital.

A mi no me gusta ni la persona, ni su música, ni lo que representa Shakira. Que ojalà su buena prensa la tuvieran otros grupos de esta tierra martirizada, que han dejado en los estudios de grabación, en cada concierto, su piel. Y voy a ser bien noventero al decir que lo de Shakira es pop barato, fascismo en estado puro, música de evasión, oda a un capitalismo que considera sus logros máximos tener un Rolex o un Ferrari.

Igual, con razón que la quieren tanto. Shakira se parece demasiado a ustedes.