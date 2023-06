¿Vamos a achicharrar a nuestros niños bajo el sol con la excusa de una actividad a cielo abierto?

Por: CÉSAR CURVELO |

junio 09, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Un acto colectivo colegial a campo abierto debe ser breve, rapidito, en bombas, en especial si los niños están de pie y bajo un sol inclemente. Se termina y de inmediato melones, mamones y melocotones, todo el mundo a los salones.

A propósito de lo anterior, vale la pena hacer eco de la noticia-denuncia hecha por el periodista Frank Saavedra en infobae el 30 de mayo, titulada en largo Por qué un reconocido colegio privado en Bogotá tuvo a sus alumnos más de dos horas bajo el sol. En una cancha y sin ninguna protección los alumnos del Colegio Maximino Poitiers, de Suba, estaban bajo el sol ardiente.

-Publicidad.-

infobae va con inicial minúscula porque así está en su logo, cosa que riñe con la norma de nuestro chapetoñol, en el cual es deber escribir los nombres propios con mayúscula. Remal que se ve porque también está al inicio de párrafo. Declaro mi desacuerdo con este logo y sugiero que podría rediseñarse, colocándole la debida letra mayúscula. Nuestras niñas y niños son educados bajo las reglas del castellano, y de seguro ven con malos ojos este tipo de logos. La excusa es que son logotipos y por tanto artísticos. Bueno, excusados sean quienes los prohíjan. Exculpo a los grafistas puesto que a la larga son los dueños los que alcahuetean estos visibles horrores de ortografía. Observa esta retahíla de compañías privadas: éxito, nutresa, terpel, kokorico, efecty, imusa, huevos kike, familia, haz de oros, surtitodo, invámer, oma, tennis, distrihogar, bioquigén, co´coon, mimo's, extra, etc., etc., etc. Y si en el plano privado llueve, en el oficial no escampa: ecopetrol, etv, une, epm, invima i otro etcétera.

Pero bueno, dejemos quietas las apariencias y sigamos con la esencia.

Publicidad.

Toco un tema referente a escolares porque entramos al mes de la diosa Juno ─representante de la maternidad en la mitología romana─ y pronto nos encontraremos con el número del Chavo, o sea el 8, que es el Día de los Estudiantes en nuestro país.

¿Por qué esta fecha?

Resulta que el 7 de junio de 1929 ─ya nos acercamos al siglo─, miles de estudiantes vacanos, valientes y vacatanos se volcaron a las calles de la capital a protestar contra el gomierdo godo matarife feudal-mercantilista de la época, perpetrador de la masacre de las bananeras. En la protesta fue asesinado Gonzalo Bravo, estudiante de derecho de la Universidad Nacional, quien recibió un tiro ocasionado por la policía, que a punta de bala disolvió una manifestación en cercanías del entonces Palacio de la Carrera, hoy Casa de Nariño.

25 años más tarde regía la bota militar del dictador Rojas Pinilla, y organizaciones estudiantiles invitaron a la anual movilización hacia la tumba del estudiante Gonzalo Bravo, en el Cementerio Central, y fue así que el 8 de junio de 1954 miles de estudiantes salieron a cumplir con el acto. En los choques con la fuerza pública, perdió la vida Uriel Gutiérrez, estudiante de medicina y filosofía de La Nacho, Unal o UN.

Al día siguiente, unos 10.000 estudiantes de la Nacional, la Javeriana, el Externado, los Andes, la Libre, el Rosario, la Gran Colombia, otras U y estudiantes de bachillerato, protestaron en otra gran marcha, que estando en el mismo Centro fue atacada por tropas del Ejército con una ensordecedora ráfaga de balas de fusil disparada en contra de los estudiantes, ocasionando nueve muertos y 25 heridos. En otras ciudades del país hubo ataques similares.

Es así, pues, que el 8 de junio es considerado una fecha emblemática en las luchas estudiantiles colombianas.

Volviendo a la notidenuncia, tema crucial, cabe llamar la atención a dueños de colegios privados y públicos, directivas, personal administrativo, profesorado y en especial a padres de familia y acudientes ─y claro que también a las mismas educandas y los mismos educandos, puesto que no estamos en épocas oscurantistas donde el que reclamara, denunciara o dijera algo era “sapo”─: ¡mucho ojo con lo que pasa en lo más interior e íntimo de preparatorias, escuelas y colegios!

Que haya un reglamento para la realización de los actos cívicos.

Pero hay otras cosas que te comento en seguida.

Debe haber cámaras de video en sitios estratégicos. Que funcionen a toda hora. Que se graben todas las incidencias. Que haya análisis de casos y las reconvenciones causales y casuales. Alumno o alumna pegona o por el estilo que sea sancionada, a ver si se compone. Eso sí, debe haber un apoyo psicológico oficial o privado para una comprensión del porqué de los traviesos. Que se den los correctivos a que haya lugar.

Ninguna alumna o alumno puede entrar a un despacho o cuarto cerrado de un colegio, llámese del rector, vicerrector, sala de profesores, prefectura, médico, psicólogo, vigilancia, etc., sin la compañía de representantes cursales, padres o acudientes. De todas maneras, debe ser dable grabar e incluso filmar tales reuniones puntuales. Solo de esta manera se puede acabar con actos ilegales o infraccionales que pueden afectar a quienes pueden ser nuestros hijos, nietos o sobrinos. Esto va para cualquier colegio, sea laico o religioso, público o privado, primario o secundario. Incluso las universidades deberían tener protocolos en este sentido. A propósito, debe haber consejos estudiantiles en todas las universidades y colegios, con elección secreta de representantes en cada curso. Y que puedan ser removidos si no dan chicle, puesto que algunos se atornillan al cargo.

A la salida de cursos para recreo o lo que sea, nadie puede quedar en ningún curso, los cuales deberían ser cerrados por seguridad.

En el recreo debe existir personal de control que pasee por el patio en que se encuentran los infantes. Habrá menos intentonas de bullying.