¿Valen la pena los descuentos de temporada en Bershka? Esta es la verdad

.Publicidad.

Todos saben que en enero es cuando verdaderamente se debe comprar la ropa, ya que todas las referencias del año anterior que quedan se ponen en descuento con la llegada de las nuevas temporadas. Por eso algunos esperan y compran su ropa en estas fechas, sin embargo, no todo es tan maravilloso como lo pintan. Pues algunas tiendas no harían descuentos significativos y la ropa que ofrecen no tendría una justa relación con el precio. En redes sociales aseguraron que esto es lo que pasa con los descuentos de temporada en Bershka.

Esta popular tienda pertenece al Grupo Inditex y es una marca para jóvenes que inspira su moda en las tendencias del hoy, los conciertos y el día a día de una vida en los 20’s. Fue fundada en 1998 con la intención de ser también una alternativa a otra firma del grupo, Pull&Bear. Y en 2002, en los primeros resultados de Inditex como empresa cotizada, 8% de las ventas generadas por el grupo ya venían de Bershka. Pero tal vez esto ha cambiado porque por lo menos en Colombia muchos consideran que sus precios no son tan asequibles.

..Publicidad..

Así son los descuentos de temporada en Bershka que criticaron en redes

Fueron los creadores de ‘ofertu_colombia’ especializados en productos y ahorro quienes fueron hasta una de las tiendas en Bogotá para enseñar los descuentos que están ofreciendo en enero. Pero el asunto es que no les fue como esperaban, con ejemplos como chaquetas de $200.0000 que quedaban en $119.000, blusa blanca de $89.900 que quedaban en $69.900, blusa gris con chaquiras que pasa de $99.900 a $69.900, pantalón cargo de $199.900 que queda en $149.000, entre otros. Precios que según los creadores no estaban mal pero tampoco se justificaban.

...Publicidad...

| Ver también: Así puede hacer transferencias gratuitas entre Davivienda y Bancolombia; no es por Transfiya