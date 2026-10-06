- Usme, Usaquén y Fontibón, las tres localidades donde los bogotanos sienten que hay más seguridad

Bogotá tiene barrios que se sienten más tranquilos y otros que todavía tienen cuentas pendientes con la seguridad. La sexta medición de ProBogotá encontró que, en las 17 localidades evaluadas, aumentó el número de habitantes que considera seguro su barrio, aunque también creció 11 % la proporción de personas que fueron víctimas de algún delito.

El ranking trae algunos movimientos llamativos: Fontibón llegó por primera vez al primer lugar, con 5,70 puntos, seguida de Usaquén (5,66) y Usme (5,60), esta última una de las localidades que más ha escalado en las mediciones recientes. Chapinero, que solía estar entre las primeras, cayó al séptimo puesto, mientras Bosa protagonizó otro de los grandes saltos y pasó del lugar 16 al octavo. La fundación ProBogotá dio a conocer los resultados de los estudios y análisis realizados. Esta es la sexta edición del análisis que hace el centro de pensamiento, basado en evidencias técnicas, para el desarrollo económico, social y urbano de la ciudad.

También puede leer: La pelea por el mando en la CUT y el apoyo de 11 de sus dirigentes a Abelardo De la Espriella

La paradoja del estudio: creció la percepción de seguridad, pero también los delitos cometidos

En esta oportunidad el estudio refleja que se incrementó el porcentaje del número de habitantes que creen que su barrio es seguro, mientras que el porcentaje de las personas que fueron víctimas de algún delito también creció, en 11%. De acuerdo con los análisis, estudios y datos recolectados entre los habitantes de cada una de las localidades de Bogotá, donde la Fundación ProBogotá hizo la evaluación, se elaboró un ranking teniendo en cuenta el puntaje que se obtuvo en cada localidad, el cual va de 1 a 10.

Las tres localidades mejor calificadas por los bogotanos son Fontibón, que por primera vez lidera el ranking con 5,70 puntos; Usaquén, en segundo lugar, con 5,66 puntos; y Usme, en tercer lugar, con 5,60 puntos. Mientras tanto, la percepción de los bogotanos sobre el servicio que presta la Policía en las localidades mejoró en las 19. De acuerdo con la evaluación que realiza cada año ProBogotá sobre la seguridad en las localidades, en esta oportunidad Chapinero, una de las localidades que siempre estuvo en los primeros lugares, salió por primera vez del podio de las más seguras en esta sexta medición y cayó hasta el séptimo puesto.

Por su parte, Bosa, que se encontraba en el puesto 16 del ranking, subió hasta el octavo lugar. Además, la victimización directa en esta localidad se redujo en un 31 % y la indirecta, en un 24 %. Otras de las localidades que salieron mal libradas en el estudio fueron Puente Aranda y Antonio Nariño, que tuvieron un fuerte retroceso cayendo a los puestos 17 y 19 respectivamente. En el escalafón siguen las localidades de San Cristóbal, Candelaria, Suba, Chapinero, Bosa, Kennedy, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Engativá, Barrios Unidos, Rafael Uribe Uribe, Santa fe, Teusaquillo, Puente Aranda, Mártires y Antonio Nariño en ese orden.

También le puede interesar: Brigitte Baptiste se despide de la rectoría de la EAN dejando un nuevo edificio ecológico en plena séptima

Los ciudadanos se sienten más seguros, Usme sube al tercer lugar: sorpresa en el escalafón

María Carolina Castillo, actual presidenta de la Fundación ProBogotá, ha acompañado este proceso desde la dirección de la organización. En el estudio liderado por Castillo, Usme ha sido una de las localidades que más ha subido en las mediciones sobre seguridad. En 2023, ocupó la casilla número 11 y en 2024 estuvo en el puesto 8, mientras que en esta oportunidad subió hasta el tercer lugar. Las mejorías en la precepción de seguridad de los bogotanos se ven reflejadas en la lucha contra los delitos de alto impacto, específicamente en los temas operativos.

El estudio de ProBogotá muestra que todavía persisten problemas en las condiciones del entorno de las localidades, como el acceso a servicios públicos, el déficit de vivienda y el bajo número de empresas activas. Para evaluar la seguridad, analizó cuatro aspectos: ambiente de seguridad; delitos y comportamientos incívicos; resultados operativos, y percepción de seguridad. Además, llama la atención sobre la seguridad en la localidad de Antonio Nariño, alertando que hubo un aumento en la victimización directa de 52% y de 25 en la indirecta.

La situación de seguridad en la localidad de Antonio Nariño también genera preocupación: la victimización directa aumentó 52 % y la indirecta, 25 %. Por otra parte, de los 12 delitos de alto impacto registrados en Bogotá, nueve presentaron una reducción significativa, según la Policía Metropolitana. Entre ellos están el secuestro, que disminuyó 52,8 %; el hurto a bancos, 20 %, y el hurto a personas, 13,9 %. En contraste, el hurto a viviendas aumentó 6,8 %.

Le puede interesar en Las 2orillas: Así fue como Netflix convirtió a Macondo en un negocio que le dejó más de medio billón de pesos a Colombia

Anuncios.

Anuncios..