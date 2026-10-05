La pelea por el mando en la CUT y el apoyo de 11 de sus dirigentes a Abelardo De la Espriella

De cara a la discusión por el salario mínimo y el primer paro en el Gobierno del ‘tigre’, casi la mitad del Comité Ejecutivo se levantaron contra Fabio Arias

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) atraviesa una de las mayores disputas internas de los últimos años. Una nueva coalición de 11 de los 21 integrantes de su comité nacional movió el tablero de la dirección sindical y dejó al presidente Fabio Arias Giraldo enfrentado a un sector que busca cambiar la distribución de los cargos directivos. La ruptura ocurre justo cuando comienza la discusión del salario mínimo de 2027 y se prepara una nueva jornada nacional de movilización.

La disputa no es solamente por puestos. También pone sobre la mesa la posición que debe asumir la principal central sindical del país frente al Gobierno de Abelardo de la Espriella. Arias ha llamado “CUT Milagro” al sector que cuestiona su línea, mientras los dos bloques intentan preservar sus mayorías y su influencia dentro de una organización que durante el gobierno de Gustavo Petro mantuvo un respaldo abierto al proyecto de izquierda.

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La central de los trabajadores colombianos se parte en dos bandos opuestos

La actual crisis y pugna interna que tiene agarrados y con los pelos de punta a los integrantes de la CUT fue originada por la ruptura política que se dio al interior de la organización sindical. El manejo del poder y la conformación de una nueva coalición mayoritaria de 11 miembros (del total de 21), entre los que no fue incluido el actual presidente de la agremiación sindical, Fabio Arias Giraldo, produjo la división al interior de la central de trabajadores.

De esa manera, se modificó la distribución de los cargos directivos al interior del gremio. La nueva coalición tomó algunas decisiones de manera unilateral, sin tener en cuenta la opinión de los demás miembros: 10 en total que integran el bloque opositor. Dicho grupo modificó algunos cargos directivos entre los que se encuentran vicepresidencias y secretarias, que son muy importantes para la organización. Mientras tanto, el bloque opositor minoritario mantiene a la cabeza al actual presidente de la organización, Fabio Arias Giraldo.

Además, los 10 miembros en oposición denuncian que la nueva coalición donde se encuentra Dignidad y Compromiso, al igual que el sindicato Sintrainagro, de apoyar al gobierno del presidente Abelardo De la Espriella. Sostienen que dicha postura pone en riesgo la férrea oposición de la organización sindical frente a los postulados neoliberales del actual mandatario

Precisamente, la disputa surge cuando comienzan las mesas de concertación para definir el salario mínimo de 2027 y coincide con la convocatoria a una gran jornada nacional de movilización, prevista para el 14 de octubre. Según Fabio Arias, esta situación debilita la postura de la central sindical frente al Gobierno de turno. Los integrantes de la organización que respaldan al presidente acusan a la nueva coalición mayoritaria de intentar desmontar el trabajo que viene realizando la actual dirección.

Los 11 integrantes que se apartaron de la línea mayoritaria buscan que Fabio Arias continúe ejerciendo la presidencia de la CUT, una posición que dificulta cualquier acuerdo con los otros 10 miembros del comité. Según Arias, estos últimos ya habrían tomado la decisión de respaldar al Gobierno de Abelardo De la Espriella; una postura que, a su juicio, cambiaría la línea que la central ha mantenido frente al Ejecutivo.

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Divididos entre las políticas del expresidente Petro y el nuevo mandatario De la Espriella

En la carta que firmaron los 10 sindicalistas, en cabeza del presidente de la CUT, y el secretario general de organización, Over Dorado Cardona, insisten en que no es hora de romper la unidad de las bases sindicales en busca de imponer un enfoque de político de oposición al interior de la organizació

Por ese motivo, Arias les pide a los trabajadores agremiados seguir luchando por la soberanía, el bienestar social, la paz y un trabajo digno para todos los colombianos. La crisis que se vive actualmente al interior de la CUT es un indicio que las cosas no andan bien en la organización sindical. Es evidente que existe una ruptura muy profunda entre sus directivas.

El mal momento que vive la CUT da cuenta de la necesidad de un debate sobre lo que está sucediendo al interior de la organización, la confianza que debe existir entre sus afiliados y el reconocimiento de las diferencias políticas que existen internamente. Hay que tener en cuenta que esta organización sindical apoyó unánimemente al pasado gobierno de izquierda del expresidente Gustavo Petro y que, desde su llegada a la Casa de Nariño, se ha opuesto a las políticas implementadas por el nuevo Gobierno.

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