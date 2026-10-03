- Brigitte Baptiste se despide de la rectoría de la EAN dejando un nuevo edificio ecológica en plena séptima

La novedosa edificación hará parte de la Facultad de Arte y Diseño Sostenible y fue diseñado por el británico Thomas Heatherwick que diseña edificios de renombre

En plena calle 72, donde el gris del concreto convive con el movimiento incesante del corazón financiero de Bogotá, la Universidad EAN prepara una edificación que quiere romper con la arquitectura que pasa inadvertida. Serán 7 pisos, terrazas abiertas, jardines y espacios verdes, con una fachada de columnas coloridas inspiradas en la naturaleza, las artesanías y la memoria cultural de Colombia, incluida la cestería Werregue de la comunidad Wounaan. El proyecto, pensado desde 2023, tiene previsto estar listo a finales de 2027 y será la primera obra de Thomas Heatherwick en Suramérica.

El edificio será también la carta de presentación de la nueva apuesta de la EAN por el arte y el diseño: un espacio concebido para que la arquitectura no solo albergue estudiantes, sino que despierte curiosidad y haga más amable la vida alrededor. La propuesta integra biodiversidad urbana, economía circular, vegetación local y espacio público, bajo la filosofía Humanise que defiende Heatherwick, quien sostiene que los entornos monótonos pueden afectar el bienestar de quienes los habitan. Detrás del proyecto está Heatherwick Studio, fundado en 1994 y hoy integrado por más de 250 profesionales que trabajan en arquitectura, diseño, urbanismo e ingeniería en distintos lugares del mundo.

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Una universidad que piensa en la gente con nuevas tecnologías

Con este diseño, el británico busca recuperar algo que es esencial en la arquitectura: la capacidad de despertar más interés y lograr que la gente se sienta atraída por la edificación. Esta es la nueva apuesta de la Universidad EAN para el lanzamiento de su carrera de arte y diseño. Allí, con nuevos programas, la universidad pretende formar nuevas generaciones de diseñadores que sean capaces de entender la creatividad como una herramienta para transformar la realidad, desarrollar soluciones y experiencias basadas en las personas.

El nuevo edificio de la EAN estará ubicado en la Avenida Chile, en la calle 72 con carrera 9, en pleno corazón financiero de Bogotá. La construcción tendrá siete pisos, terrazas abiertas y amplias zonas verdes que buscarán darle vida al entorno y funcionar como una especie de pulmón en medio del intenso tránsito de este sector de la ciudad. Su fachada estará marcada por el color de sus columnas, inspiradas en la naturaleza, la cultura y las artesanías de las comunidades indígenas de Colombia, con una referencia especial a la cestería Werregue de la comunidad Wounaan.

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La alianza con un célebre estudio inglés de diseño

La innovadora iniciativa se realizará en forma conjunta entre la Universidad y el célebre estudio de arquitectura Heathertwick, en cabeza del diseñador británico Thomas Heathertwick. El proyecto fue pensado, desde 2023, para la sede de arte y diseño que integra vegetación local, espacio público y patrimonio cultural existente. Se espera que esté listo a finales de 2027. El británico ya ha construido edificios similares en otros países del mundo como Estados Unidos. Allí, fue el Silicon Valley. También ha trabajado en Singapur, Japón, China e Inglaterra, donde se edificaron grandes centros comerciales.

El proyecto también va de la mano con la promesa que hizo la Alcaldía de Bogotá, en 2021, sobre la declaración de la naturaleza urbana del C40, por medio de la cual se busca que en la ciudad se construyan más espacios verdes que mitiguen los efectos del cambio climático. La propuesta no solo está inspirada en la variedad de colores y lo cultural, también integra jardines verticales con la naturaleza del entorno en el cual estará ubicado el edificio de 7 pisos. Una idea que ha sido muy impulsada por la saliente rectora de la Universidad, Brigitte Baptiste.

Dicho proyecto está basado en la filosofía Humanise, que busca contener la proliferación de edificaciones con diseños aburridos y sin corazón. Según Thomas Heatherwick, existen evidencias científicas que demuestran que estar rodeado de edificios sin complejidad visual puede aumentar los niveles de cortisol y, con ello, los niveles de estrés. El entorno físico tiene un impacto importante en el bienestar de las personas, asegura el británico.

Thomas Heatherwick estudió diseño tridimensional y su Studio lo integró con diseño, arquitectura, urbanismo, fabricación e ingeniería. Allí, trabaja construyendo edificios, espacios públicos, infraestructura, y planes urbanísticos alrededor del mundo. Su trabajo es admirado a nivel internacional por la experimentación material, la fabricación, la atención al detalle y la búsqueda constante de experiencias memorables y humanistas.

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