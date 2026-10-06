¿Cómo se puede conocer Guatapé con hotel, alimentación, catamarán y aventura incluida, pagando a cuotas y sin intereses?

La propuesta de On Vacation incluye piscinas, catamarán, buggies, canopy y hasta helicóptero, en una experiencia única en este rincón de Antioquia

Guatapé tiene suficientes atractivos para dejar de ser una escapada de un solo día. El embalse, la Piedra del Peñol, las calles llenas de color y una oferta de actividades que va desde recorridos en catamarán hasta vuelos en helicóptero hacen parte de una propuesta turística que busca cambiar la manera de conocer este destino antioqueño.

Esto fue lo que mostró Descubriendo Destinos, de On Vacation y JetSMART, una escapada que tomó a Guatapé como primer escenario para mostrar que el municipio puede convertirse en un plan de vacaciones completo. La campaña ya ha generado más de 15 millones de visualizaciones en redes sociales y puso el foco en experiencias que van más allá de la tradicional visita a la piedra.

Un hotel frente al embalse de Guatapé

Una de las bases de este recorrido es el Hotel Los Recuerdos, ubicado cerca de la Piedra del Peñol. El alojamiento ofrece habitaciones amplias, algunas con jacuzzi y vistas al embalse, además de piscinas y espacios para disfrutar del paisaje.

La propuesta también incluye alimentación tipo buffet, con diferentes alternativas para armar las comidas durante la estadía. La idea es que el alojamiento haga parte de la experiencia y no sea únicamente el lugar donde pasar la noche.

Desde el hotel también se pueden organizar diferentes actividades. Una de ellas es Majestic, un catamarán que recorre el embalse y ofrece comida a bordo y espacios de entretenimiento, incluido un jacuzzi.

Aventura, pueblo y Piedra del Peñol

Para quienes buscan actividades con más adrenalina, a menos de 20 minutos se encuentra La Manuela, una vieja finca que pasó del flagelo del narcotráfico a traer empleo a los locales y entretenimiento a los turistas.

El lugar ofrece recorridos en buggy y cuatrimoto, canopy, paintball y otras experiencias sobre el paisaje. También existe la posibilidad de conocer el embalse desde el aire mediante vuelos en helicóptero.

Sin embargo, hablar de Guatapé es hacerlo también de la Piedra del Peñol, una formación rocosa con aproximadamente 740 escalones hasta su parte más alta, desde donde se obtiene una panorámica del embalse y las montañas que rodean la región. El plan está a menos de 5 minutos del hotel y es perfecto para aquellos que desean exigir su físico, o simplemente para familias que desean tener una vista mágica del paisaje.

El recorrido puede continuar en el casco urbano de Guatapé. Sus calles, balcones y fachadas decoradas con zócalos (obras en relieve) son parte de los elementos que identifican al municipio. Para llegar, se puede hacer un recorrido en tuk-tuk (mototaxis acondicionados como pequeñas chivas) que permite conocer estos espacios y acercarse a la arquitectura tradicional del pueblo.

Un viaje que se puede pagar a cuotas con On Vacation

La propuesta de On Vacation busca resolver también uno de los obstáculos habituales al momento de planear unas vacaciones: asumir todo el costo de una sola vez.

Los planes pueden pagarse a cuotas y sin intereses, de manera que el viajero llegue a la fecha del viaje con el pago programado. Dependiendo del paquete elegido, la oferta contempla tiquetes aéreos, transporte desde el aeropuerto de Rionegro, alojamiento y alimentación.

Así, Guatapé fue el punto de partida de una estrategia entre On Vacation y JetSmart que busca poner nuevamente en el mapa destinos colombianos conocidos, pero que todavía tienen experiencias por descubrir. Y en este caso, el mensaje es concreto: Guatapé puede ser mucho más que una foto frente a la Piedra del Peñol y una visita de unas horas.

También puede leer: Los secretos de On Vacation que la convirtieron en una de las empresas más queridas del país

Anuncios.

Anuncios..