- Dos empresas santandereanas y una boyacense tendrán en sus manos la construcción del Puente Tibanica

La obra fue entregada al Consorcio Corredor Vial ICCU 025, integrado por tres empresas. Conectará la localidad de Bosa con Cundinamarca por el municipio de Soacha

Después de ocho años de espera, el puente Tibanica empieza a dejar de ser un proyecto sobre el papel para convertirse en una nueva puerta entre Bogotá y Soacha. El contrato para construirlo fue adjudicado el 30 de septiembre por $118.896 millones al Consorcio Corredor Vial ICCU 025. Las obras están previstas para comenzar en diciembre de 2026. Serán 87 metros de puente y 1.000 metros de nueva calzada para conectar la Avenida Ciudad de Cali con la Avenida Terreros y acercar a más de 250.000 habitantes de la región.

La obra tendrá dos carriles por sentido, ciclorrutas, andenes y cuatro carriles exclusivos para transporte masivo, en una conexión que busca aliviar la presión sobre la Autopista Sur y hacer más cercano el recorrido entre Bogotá y Soacha. La idea comenzó a estructurarse en 2018 y, tras varios años de trámites y acuerdos entre las entidades de Bogotá, Cundinamarca y Soacha, el proyecto entra ahora en su etapa definitiva: la pre construcción arrancará en noviembre y la entrega está prevista para el primer semestre de 2028.

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El Puente Tibanica estará listo en un año y medio

La Gobernación de Cundinamarca a través del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, en cabeza de la arquitecta Yesenia Herreño Bernal, entregó el contrato para la construcción del puente Tibanica que unirá a Cundinamarca con Bogotá por el municipio de Soacha. El consorcio ganador está integrado por las empresas: Construlatina S.A.S con el 50% de la participación, SJ Projects S.A.S con el 40% y A.S.J Internacional Constructora y Montajes con el 10% cada una. El proceso de asignación se realizó el pasado 30 de septiembre de 2026, que tiene como objeto la construcción de la conexión vial y espacio público el Puente Tibanica de y 1.000 metros de calzada nueva.

El valor total del contrato es de $118.896 millones, con un plazo de ejecución de las obras de 18 meses. Es decir que se entregarían el primer semestre de 2028. Las obras iniciaran en de diciembre de 2026, mientras que la fase de pre construcción, estudios y diseños arrancará en noviembre próximo, según indicó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. Dos de las tres empresas que construirán el puente Tibanica tienen su asiento en Barrancabermeja (Santander). La primera es Construlatina S.A.S., sociedad creada el 22 de agosto de 2001 y con sede principal en esa ciudad. Está dedicada a la construcción de obras de ingeniería civil, infraestructura y proyectos de transporte. Su representante legal es Héctor Emilio Albanez Téllez.

La segunda es SJ Projects S.A.S., también domiciliada en Barrancabermeja. La empresa se dedica principalmente a la construcción de obras de ingeniería civil, consultorías técnicas y actividades de ingeniería, además de desarrollar actividades relacionadas con la informática y la tecnología. Su representante legal es Luz Elena Robayo Peinado. La tercera empresa que conforma el Consorcio Corredor Vial ICCU 025 es A.S.I. Internacional Constructora y Montajes S.A.S., con sede principal en el municipio de Puerto Boyacá. Su actividad está enfocada fundamentalmente en el desarrollo, ejecución y montaje de proyectos de ingeniería civil. Su representante legal es Alexandra Barrios Clavijo.

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Por fin: Bogotá y Cundinamarca unidas por un puente esperado durante años

De acuerdo con lo manifestado por el Gobernador Rey, la construcción del puente Tibanica será una nueva conexión que extenderá la Avenida Ciudad de Cali hasta la Avenida Terreros para conectar con Ciudad Verde, en el municipio de Soacha, y la localidad de Bosa en la capital. De ese modo, se garantizará la reducción de los tiempos de recorridos entre Soacha y el Distrito Capital con un nuevo corredor vial que descongestionará la autopista sur y además con los nuevos buses de sistema Transmilenio.

En estos momentos la Alcaldía de Soacha y Transmilenio se encuentran trabajando conjuntamente en el tema con la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca y la Financiera de Desarrollo Nacional. Además, el mandatario aseguró que, con la adjudicación del contrato, el departamento se ahorró la suma de $ 5.095. 252.145 millones con respecto al presupuesto que se encontraba disponible para financiar la obra. De ese modo, se hará realidad una iniciativa que se venia trabajando entre los entes territoriales desde hace varios años.

El puente Tibanica tendrá una extensión de 87 metros con 63 metros ancho en el sector de la localidad de Bosa y 49 metros hacia sector de Ciudad Verde en Soacha. Además, la obra contará con una placa en concreto reforzado, soportado sobre 15 vigas de concreto postensado. También tendrá dos carriles por sentido, andenes para peatones y ciclorrutas. Así mismo, contará con 4 carriles exclusivos para el sistema de transporte masivo, también habrá obras complementarias de 1.000 metros de nueva calzada, una intersección semaforizada, que estará ubicada entre la Avenida Terreros y la Avenida Ciudad de Cali y dos retornos en la Avenida Terreros con giros a la izquierda.

El costo total de estas obras es de $118.896 millones, los cuales fueron aportados por la Alcaldía de Bogotá con un aporte de $56.685 millones, la Gobernación con un aporte de $36.685 millones, la Agencia Regional de Movilidad con $ 10.000 millones, la Alcaldía de Soacha $14.232 millones y el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca con los $ 1.292 millones restantes. El proyecto comenzó su estructuración en 2018 y después de 8 años, se hace realidad el sueño para los habitantes de Soacha y Bogotá. En este proceso se hicieron presentes 17 firmas que presentaron propuestas y el Consorcio Corredor Vial ICCU 025 fue el elegido para llevar a cabo la construcción del puente.

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