Las exparticipante de La Casa de los Famosos ahora serán protagonistas de un formato dominicano que se verá en redes sociales.

Karina García se hizo famosa por sus frases divertidas y ocurrentes. “Yo tengo unas nalgas muy grandes y me pesan, me pesan los senos” y “¿perra hocicona? A mí me respeta, yo soy una mujer, no soy ninguna perra”, fueron momentos de La Casa de los Famosos que quedaron grabados en la memoria colectiva de los televidentes, quienes vieron a la antioqueña de 35 años relacionarse con otras celebridades en los estudios del Canal RCN.

Ahora el turno es de los dominicanos, quienes tendrán la oportunidad de ver a las mejores estrellas del mundo de los realities en su país, conviviendo en La Mansión de Luinny, un nuevo show que promete explotar los mejores dramas del formato. Hasta el momento, figuras como Yina Calderón, Brenza Cambrano, Cristal Pérez y Jessica Stonem participarán en el programa. La transmisión se realizará a partir del próximo 30 de octubre por las cuentas del programa en YouTube, TikTok y Facebook. Sin embargo, este nuevo formato no solo ha dado de qué hablar por sus participantes, sino también por los jugosos salarios que estarían ganando.

En transmisión de “Dímelo King”, la presentadora Yaya Muñoz —ex participante de La Casa de los Famosos— reveló que los integrantes de La Mansión de Luinny estarían obteniendo 10 mil dólares semanales, unos 38 millones de pesos colombianos.

En concreto, Karina García ingresó al programa como una de las mejor pagadas, y fuentes indican que su contrato la sitúa entre las figuras con mayor remuneración del formato.

Más allá de las cámaras, Karina ha cultivado una faceta como creadora de contenido web, incluyendo transmisiones en vivo, colaboraciones con streamers y una fuerte presencia en redes sociales. Su amistad con Westcol se ha vuelto pública en varias ocasiones: en junio de 2025 aceptó formar parte del evento de boxeo “Stream Fighters 4”, promovido por el streamer paisa, lo que reafirma su incursión en el mundo digital y de entretenimiento alternativo.

Aunque circularon rumores de un encuentro clandestino entre ellos, ambos se pronunciaron para desmentirlo. Westcol afirmó que “la peor mierda inventada” circulaba en redes sobre la situación y Karina respondió que “me están funando”.

En su recorrido también ha ejercido como webcamer. Ese terreno le permitió afinar habilidades de interacción digital, improvisación frente a la cámara y monetización del contenido en línea. Incluso, llegó a afirmar que ganaba $350 millones mensuales.

Karina ha explicado su motivación para aceptar este nuevo reality. “A mí me encantan los retos”, declaró. Y añadió que esta vez mostrará una versión más cautelosa sin perder su autenticidad.

De hecho, su estrategia se reorienta hacia una audiencia internacional, decidida a expandir su alcance fuera de Colombia. La posibilidad de ganar 10 mil dólares semanales en República Dominicana representa no solo una inversión económica, sino una plataforma para consolidar su marca personal más allá de los escándalos y los memes.

La convivencia en La Mansión de Luinny se anticipa cargada de tensión, especialmente por el reencuentro con Yina Calderón, antigua compañera de reality con quien Karina terminó distanciada.

Esa rivalidad, junto con su cercanía a figuras del entretenimiento digital como Westcol, delinean un perfil de Karina García como influencer híbrida: parte estrella de reality, parte creadora web y parte empresaria de su propia imagen.

