Así fue como en Bolívar pusieron la planta solar flotante más grande del Caribe colombiano

El verde resplandece. Bordeando la vía que se encuentra entre palmeras y el caño Aguas Prietas, en Turbaco, se alza lo que parece ser un tapete lleno de flotadores azules. Encima de él, los paneles solares negros se multiplican, reflejando el sol caribeño y componiendo un paisaje que conjuga tecnología y naturaleza. En total son 2.400 paneles solares instalados, con una capacidad de 1,4 megavatios de energía, equivalente a plantar cerca de 52.000 árboles.

La escena corresponde a la inauguración de la planta solar flotante más grande del Caribe colombiano, una apuesta pionera en sostenibilidad energética que convierte a Bolívar en referente nacional. El proyecto, liderado por la Gobernación de Bolívar en alianza con el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), se erige como símbolo de una transición energética real y tangible.

Durante la apertura oficial, el gobernador Yamil Arana Padauí destacó el valor estratégico de la obra y su impacto en el futuro económico y ambiental del departamento. “Este proyecto refleja el compromiso de Bolívar con el futuro: una economía que progresa sin dejar de lado el cuidado del medio ambiente. Estamos demostrando que la sostenibilidad también es sinónimo de crecimiento y competitividad”, afirmó.

Una de las decisiones más innovadoras del proyecto fue instalar los paneles sobre el agua y no sobre tierra firme. Esta elección responde a una lógica de aprovechamiento integral de los recursos naturales: al ubicarlos sobre el caño Aguas Prietas, se optimiza el uso del territorio y se reduce la evaporación del cuerpo hídrico, lo que mejora su conservación. Además, la temperatura más baja del agua aumenta la eficiencia de los paneles, generando más energía con menor desgaste técnico.

De acuerdo con datos del Ministerio de Minas y Energía, la planta tiene capacidad para abastecer el consumo de más de 6.000 hogares y evitar la emisión de cerca de 1.200 toneladas de CO₂ al año. Estas cifras consolidan a Bolívar como uno de los departamentos líderes en energías limpias, sumándose a la ruta de descarbonización nacional.

Para el gobernador Arana, esta obra es solo el inicio de una nueva era energética. Bajo su lema de gobierno, “Bolívar Mejor”, el mandatario ha impulsado una serie de proyectos que buscan convertir al departamento en un polo de desarrollo sostenible. “Turbaco hoy le abre las puertas al mundo; se convierte en un campo fértil para el desarrollo energético. Les decimos a los empresarios de Colombia: ¿qué necesitan para venir a Bolívar? Porque Bolívar está dispuesto a poner lo que haga falta para generar desarrollo y oportunidades”, afirmó durante su discurso.

El proyecto se enmarca dentro de una estrategia regional más amplia que incluye la implementación de granjas solares rurales, programas de eficiencia energética en instituciones educativas y la promoción de alianzas público-privadas para expandir el uso de fuentes renovables.

Con esta planta, Bolívar no solo se posiciona como líder caribeño en innovación ambiental, sino como ejemplo nacional de cómo la sostenibilidad puede convertirse en motor de progreso. En palabras del propio gobernador, se trata de “un paso histórico hacia un futuro en el que el desarrollo y el respeto por el planeta caminen de la mano”.

