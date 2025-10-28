“El Agropecuario”: el empresario que se volvió tendencia por su historia de amor con Aída Victoria Merlano

El nombre de Juan David Tejada vuelve a sonar en redes por las acusaciones de su expareja por abandono y una finca que terminó en el centro de la controversia

Juan David Tejada, más conocido en redes como “El Agropecuario”, es uno de esos personajes que la fama digital encontró casi sin buscarla. Hasta hace poco su nombre no figuraba en medios ni tendencias; era un joven empresario vinculado al campo, a la ganadería y a un estilo de vida rural, sin embargo, su nombre empezó a resonar con fuerza por su historia sentimental con la reconocida influenciadora Aída Victoria Merlano.

| Le puede interesar: El imperio detrás de J Balvin: música, gastronomía y marketing

Hasta hace poco, Tejada tenía un perfil empresarial ligado al campo, la ganadería y la finca; pero al hacerse pública su relación con Aída Victoria, fue catapultado al centro del foco mediático. Su apodo, “El Agropecuario”, proviene del trabajo vinculado a la ganadería y al estilo de vida que mostraba públicamente: fotos en fincas, caballos, y una identidad impulsada según usuarios en redes por Aída Merlano, quien a su vez consiguió colaboraciones y contratos que reforzaban esa identidad: videos musicales de música popular, producciones ambientadas en fincas y referencias directas al gremio agropecuario. Con el tiempo, ese nombre se volvió su marca personal y el sello con el que muchos lo reconocen hoy en redes.

Foto: aidavictoriam

La fama de Tejada creció rápidamente cuando su relación con Aída Victoria se volvió más visible, pues ya circulaban las publicaciones en redes sobre su noviazgo, el anuncio del embarazo y el nacimiento de su hijo Emiliano. Sin embargo la historia dio un gran giro debido a la separación de la pareja y las acusaciones mutuas que emergieron en redes que hicieron que el nombre “El Agropecuario” volviera a ocupar titulares.

En las recientes semanas, la tensión mediática se disparó, pues Aída Victoria filtró chats privados en los que acusa a Tejada de actitud agresiva contra ella frente a su hijo, de incumplimiento de deberes y de abandono paterno, señalando que “llevas 20 días sin verlo” y que ella está criando sola al niño.

Tejada respondió públicamente negando las acusaciones, acusando a la influenciadora de manipulación y sugiriendo que ella “tiene problemas psicológicos”, lo que encendió aún más el debate.

Este cruce de declaraciones, capturas de conversaciones, acusaciones de maltrato y disputas por la paternidad responsable ha hecho que Tejada vuelva a estar en tendencia. Más que su faceta empresarial, hoy es protagonista de un espectáculo digital que mezcla fama, familia y conflicto.

Más allá del ruido mediático, las diferencias entre ambos también salpicaron el terreno económico. Según reveló Aída Victoria, la pareja habría comprado una finca en común durante su relación, pero él no habría formalizado la escritura a su nombre. En sus declaraciones, la influenciadora contó que trabajó hasta casi el final de su embarazo para aportar al pago de la propiedad y que el acuerdo era dividir las ganancias por partes iguales. Tejada, por su parte, reconoció públicamente que ambos manejaban un modelo de ingresos dividido, pero aseguró que nunca hubo intención de perjudicarla. Esa disputa por la finca añadió una dimensión económica a la historia que ya acapara la atención del país.

Hoy, el nombre de “El Agropecuario” también suena por su salto del anonimato al estrellato por una relación mediática. De empresario ganadero pasó a ser protagonista de una narrativa de ruptura, reclamos y exposición emocional que millones siguen como si fuera una serie.

| Lea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.