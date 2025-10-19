El palo que le están dando a Yina Calderón por abandonar la pelea de Westcol

Luego de terminada la pelea contra Andrea Valdiri, en la que la Yina Calderón renunció, las redes estallaron en su contra

octubre 19, 2025
El palo que le están dando a Yina Calderón por abandonar la pelea de Westcol

Yina Calderón volvió a estar en el ojo del huracán, pero esta vez no por sus fiestas o cirugías, sino por una pelea que duró menos que una historia de Instagram. La creadora de contenido subió al ring la noche del sábado para enfrentarse a Andrea Valdiri en el evento de boxeo organizado por el streamer Westcol, pero apenas sonó la campana, seis segundos después, Yina decidió rendirse.

| Lea también: Así fue la vergonzosa pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri que duró solo 9 segundos

La escena fue tan breve como viral: mientras Valdiri avanzaba con confianza, Yina dio un par de pasos hacia atrás, levantó la mano y renunció. El público estalló en abucheos, y en redes sociales, las burlas no tardaron en aparecer. Twitter, TikTok e Instagram se llenaron de memes, videos y comentarios que cuestionaban su actitud y la tildaban de “show mediático”.

Algunos usuarios la llamaron “la boxeadora del miedo”, otros se rieron comparando su retirada con la duración de sus en vivos, y hubo quienes aseguraron que todo fue una estrategia para generar vistas y polémica. Mientras tanto, Andrea Valdiri se llevó los aplausos por su preparación y por haber mantenido la compostura frente al inesperado final.

