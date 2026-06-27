- Una vieja amistad con De la Espriella y una apuesta dura por el Tigre tienen a Rodrigo Lara en el gabinete ministerial

Quiso ser Presidente pero terminó de Defensor de la Patria y su condición de víctima de la guerra de los narcos pesó para ocupar el Ministerio del interior

El recorrido político de Rodrigo Lara Restrepo quien a sus 51 años quiso ser Presidente de Colombia pero pronto desistió y terminó en la manada del Tigre Abelardo de la Espriella a quien conoce desde los tiempos de universitarios en Bogotá.

Hijo de Rodrigo Lara, el asesinado Ministro de justicia del gobierno de Belisario Betancur quien junto a Luis Carlos Galán, el también mártir de los narcotraficantes de Pablo Escobar, fundaron el Nuevo Liberalismo el recién nombrado Ministro del interior por el pre presidente electo, Abelardo de la Espriella, es un viejo conocido en el congreso con el que tendrá que lidiar.

El que NUNCA abandonó lo que más ama.



Emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción.



El que NUNCA, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su Patria; el que NUNCA… pic.twitter.com/K2QYhpjvV7 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 26, 2026

Compartió con los hermanos Galán en el Nuevo Liberalismo y fue uno de los jóvenes políticos reclutados por el recientemente fallecido German Vargas para Cambio Radical.

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Lara Restrepo llega al Ministerio del Interior con el tema de la seguridad como parte de su experiencia vital, pero con aristas más complejas de la sociedad actual. La reconciliación de Lara y los Galán con el hijo de Escobar en un hotel de Bogotá el 28 de octubre de 2008, cuando a los 32 años se llamaba Sebastián Marroquin, ayudó a sellar un capítulo trágico de la historia.

El recién designado ministro Lara, franco, estudioso, siempre al tanto de los grandes temas sociales del mundo, con una de las mejores bibliotecas, es amigo del debate y la argumentación.. Algo que posiblemente llegue de una mente formada en un internado en Escocia y el posgrado en Sciences Po y la ENA en París. Fue docente de la Universidad Externado, donde se graduó de abogado.

La historia política de Lara tiene dos personajes claves: Germán Vargas Lleras y los Galán, Juan Manuel y Carlos Fernando. Con ambos la relación terminó en ruptura, En Cambio Radical de Vargas Lleras hizo su primer intento de llegar al Senado. Sin éxito.

Fue zar anticorrupción con Francisco Santos, y finalmente logró curul en el Senado en reemplazo de Reginaldo Montes, investigado por la Corte Suprema por parapolítica.

Por seguna vez se quedó fuera del senado en 2010 por unos pocos votos frete al vallecaucano Carlos Ferenado Motoa. Su medio hermano Rodrigo Lara Sánchez ( de gran parecido físico a su padre) corrió la misma suerte.

La ruptura con políticos con los que compartió toldas

En 2027 renació a la dirección de Cambio Radical tras el lío de la entrega de avales a Luis Pérez y Oneida Pinto para las gobernaciones de Antioquia y la Guajira .re La Cámara lo eligió presidente, Desde allí fue férreo opositor de la reforma política de Santos. Como cabeza de lista del Senado con CR logró una caudalosa votación.

En noviembre de 2020 rompió con Cambio explicando en comunicado que la el partido se había alejado del espacio de centro. Uno de los principales puntos de discrepancia fue la posición frente al gobierno del presidente Iván Duque. Lara consideraba que el partido debía mantener una mayor independencia y asumir una actitud más crítica, especialmente durante la crisis provocada por la pandemia de COVID-19.

Pese a su salida, Lara evitó presentar la decisión como una ruptura personal con Vargas Lleras. Inició la búsqueda de un nuevo proyecto político de centro, acercándose posteriormente al Nuevo Liberalismo. Tras conseguir la personería jurídica, intentó ser candidato a la presidencia y competirle a Juan Manuel Galán. Pero los hermanos Galán le cerraron el paso , y Lara renunció al partido.

Su aspiración de llegar a la Alcaldía de Bogotá fue un fracaso de 69.679 votos (2,28 %), muy lejos del ganador, Carlos Fernando Galán. Ahora como ministro del Interior Principio del formularioserá su interlocutor, igual que con alcaldes y gobernadores de

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