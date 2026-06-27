- Petro y el ministro de Educación se van dejando un rector de su cuerda en la U. de Antioquia

Luquegui Gil ganó la Rectoría con el respaldo de casi todos los estamentos, venció al candidato del gobernador Rendón y administrará un gran presupuesto

Tres días después de la derrota del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de Antioquia (UdeA) escogió al rector que durante los próximos tres años estará al frente de la segunda universidad pública más grande del país.

Se trata de Luquegi Gil Neira, quien obtuvo seis de los nueve votos totales de la elección. Es abogado de la Universidad de Antioquia y cuenta con una maestría en Derecho. El último cargo que ocupó fue como vicerrector General de la UdeA en la rectoría encargada de Héctor Iván García, quien quedó al frente del recinto académico en enero de este año luego de que el Ministerio de Educación, liderado por Daniel Rojas, ordenara la salida de John Jairo Arboleda debido al déficit financiero en el que tenía sumergida a la institución, el cual rondaba los $367 mil millones.

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Los cuestionamientos a la campaña de Gil Neira

Gil Neira renunció a su cargo de vicerrector el pasado 10 de mayo para poder inscribir su candidatura a la Rectoría. Desde entonces montó una página web en la que promovió su elección y pudo recopilar los datos de votantes potenciales entre la comunidad universitaria.

Sus opositores aseguraron que esta plataforma se dio gracias a un acceso presuntamente privilegiado que tuvo Gil Neira como vicerrector a bases de datos y herramientas del correo institucional de la universidad, lo que habría vulnerado el principio de igualdad frente a los demás aspirantes.

La Universidad de Antioquia, actualmente, cuenta con 53 mil estudiantes matriculados en sus más de 100 programas de pregrado y posgrado.

Tan solo un mes antes de que Gil Neira dejara el cargo, el gobierno de Gustavo Petro asignó a Wilmar Mejía como delegado de la Presidencia ante el CSU de la Universidad. La llegada de Mejía a la UdeA se dio en medio del ruido generado por la investigación de Noticias Caracol, que lo acusaba de tener contactos para favorecer a las disidencias de alias Calarcá.

La comunidad universitaria mostró su rechazo a la llegada del funcionario. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, exigió la renuncia de Mejía. Sin embargo, pese a las presiones, el cuestionado delegado de la Presidencia continuó en el cargo, desde el cual le dio uno de los votos con los que Gil Neira ganó la Rectoría.

Entre los rumores de pasillo con los que la comunidad universitaria explica la llegada del nuevo rector, uno de los que más fuerza cobra es que, tras el triunfo de Abelardo de la Espriella, seguramente habrá una renovación de la representación del gobierno ante el Consejo Superior Universitario, lo cual invertiría la dirección de los votos. Previendo ese escenario, el gobierno de Gustavo Petro habría impulsado la Rectoría de Gil Neira con el fin de resguardar la millonaria inyección de recursos que inició en enero con un giro de $70.000 millones para cubrir el atraso en el pago de la nómina.

Actualmente, La UdeA cuenta con una planta de medicamentos que produce 12 millones de medicamentos al mes.

Sin embargo, mientras en la universidad lo dibujan como una ficha del gobierno, Gil Neira no se reconoce como un agente petrista. Por su parte, el electo rector le dijo al diario El Armadillo que él es el candidato de los estudiantes, los profesores y los egresados.

No obstante, menos de la mitad de los que participaron en la consulta estudiantil votaron por él. Aun así, fue el candidato que más votos obtuvo por parte de los estudiantes, seguido por Claudia Puerta, quien obtuvo el 15.8 %.

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Entre tanto, por parte de los profesores obtuvo el resultado más apretado, superando únicamente por 1 % a Claudia Puerta. Entre los egresados fue donde más respaldo tuvo, alcanzando un porcentaje de casi 50 %. Tras estos resultados, la profesora Claudia Puerta presentó su renuncia a su aspiración a la Rectoría el 9 de junio.

Luquegui Gil Neira podrá asumir el cargo una vez el gobierno nacional derogue la medida de intervención temporal.

El otro retiro fue por cuenta del CSU donde la representante de los profesores, María Isabel Duque, se acogió al ajustado resultado de la consulta estudiantil y respaldó a Luquegi con su voto, pero renunció luego de su decisión.

Finalmente, el otro derrotado fue el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien no logró hacerle contrapeso a Luquegi. Esta es la segunda ocasión en la que Rendón, que tiene silla en el CSU, pierde la disputa por colocar un rector con su misma visión de universidad. La primera derrota ocurrió en 2018 cuando John Jairo Arboleda le ganó al candidato del gobernador, Mauricio Alviar, quien tras perder la Rectoría se fue para la Secretaría de Educación de Antioquia.

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