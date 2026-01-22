Un nortesantandereano y un bogotano, los cerebros tras los conciertos de Bad Bunny en Medellín: moverán USD 20 millones

Un nortesantandereano y un bogotano son dos de las caras tras el gigantesco trabajo de organización para disfrutar de Bad Bunny en la capital antioqueña

Medellín se prepara para recibir uno de los espectáculos musicales más grandes de los últimos años. Desde este viernes 23 y durante tres noches consecutivas, el estadio Atanasio Girardot será el escenario de los conciertos de Bad Bunny, una producción que va mucho más allá del artista sobre la tarima y que involucra a decenas de equipos, empresas y coordinadores trabajando en sincronía.

Detrás de cada canción, cada pantalla y cada efecto de luces hay una operación milimétrica que comenzó meses atrás. La gira Debí Tirar Más Fotos Tour llega a la capital antioqueña con un montaje propio, diseñado exclusivamente para este espectáculo, y con una estructura que ya recorrió ciudades como Santiago de Chile y Lima.

Los empresarios que hacen posible el evento

En Colombia, la organización de los conciertos, que dejarían más de 20 millones de dólares al comercio de Medellín según Fenalco, está liderada por dos grandes actores de la industria del entretenimiento. Uno de ellos es el empresario nortesantandereano Diomar García, radicado en Medellín desde hace más de una década y responsable de algunos de los conciertos más exitosos del país en los últimos años, incluyendo los de Karol G en 2023, RBD, entre otros.

Su empresa figura como organizadora del evento y ha reportado ingresos por más de $36.000 millones, además de un recaudo anticipado superior a los $6.800 millones por estos conciertos de Bad Bunny.

A este engranaje se suma Páramo Presenta, compañía fundada en 2014 y reconocida por el desarrollo de grandes festivales y conciertos en Colombia, como el Estéreo Picnic.

La empresa, dirigida por el bogotano Gabriel García, reportó ingresos superiores a los 61 millones de dólares en venta de boletería durante 2024 y hace parte del equipo organizador del evento en Medellín, aportando su experiencia en producciones de gran formato.

Una producción hecha a la medida del artista

El montaje que aterrizó en Medellín está compuesto por cerca de 45 contenedores de carga y un equipo técnico cercano a las 300 personas que trabajan exclusivamente para la producción del artista. Se trata de escenarios diseñados específicamente para esta gira, con tecnología de última generación y una narrativa visual que acompaña cada momento del show.

Según lo observado en otros países de la región, el concierto contará con dos escenarios: uno principal, donde se desarrolla la mayor parte del espectáculo, y otro secundario conocido como La casita. Este segundo espacio ha sido concebido como un punto de cercanía con el público y está reservado exclusivamente para invitados seleccionados por Bad Bunny y su equipo. No se comercializan entradas para esta ubicación, una aclaración que los organizadores han tenido que reiterar en cada ciudad de la gira.

El diseño del show, desde los visuales hasta las luces y pantallas, fue curado en su totalidad por el propio artista. El espectáculo mantiene un diálogo constante con la cultura boricua, eje central de la propuesta artística de esta gira.

Así, desde el pasado fin de semana, el estadio Atanasio Girardot entró en modo concierto. El montaje, las pruebas técnicas y la coordinación logística avanzan contrarreloj para recibir a miles de asistentes en los únicos tres conciertos que Bad Bunny ofrecerá en Colombia.

