Alejandro Char le ganó el pulso a Petro y frenó el traslado de 17 delincuentes que querían volver a Barranquilla

El alcalde le demostró a Oty Patiño que las cárceles de allí no tenían seguridad y que se multiplicaría la violencia de las bandas que tienen azotado al Caribe

Dentro de la propuesta de Paz Total del presidente Petro, que ha llevado a una fragmentación de los diálogos con los distintos actores, el comisionado de paz Oty Patiño ha intentado avanzar en Medellín y en Barranquilla. En Medellín se dio el polémico “tarimazo” del presidente y la senadora Isabel Zuleta con peligrosos cabecillas detenidos en la cárcel de Itagüí en la plaza de la Alpujarra.

El presidente y el comisionado de paz, Oty Patiño, quisieron dar un paso en la negociación con las bandas que han hecho de la inseguridad el mayor problema del Caribe. Se propuso trasladar a los jefes de ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, las organizaciones criminales más peligrosas que durante años se han disputado el control de la región, para que, como jefes, organizaran a sus subalternos en los barrios.

La oficina del Alto Comisionado de Paz, en cabeza de Otty Patiño, tenía todo listo y le solicitó al Ministerio de Justicia el traslado de 17 integrantes de las bandas a cárceles de mediana seguridad en Barranquilla. En la lista estaba el Negro Ober, quien en 2022 se hizo famoso por un video en el que decía que iba a matar a los comerciantes que no pagaran las extorsiones. También estaban Jorge Eliecer Díaz, alias Castor, jefe de ‘Los Costeños, y Digno Palomino, cabecilla de ‘Los Pepes’.

Con el fin de profundizar en el diálogo tras la tregua que firmaron estas bandas el 2 de octubre de 2025, el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, aceptó el traslado de los reclusos. Ante esta decisión, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, explicó en una reunión con Oty Patiño que una cárcel como El Bosque no brindaba la seguridad que delincuentes de este tamaño requerían y que estos, además, representaban una amenza para los barranquilleros que se preparaban para la gran fiesta del Carnaval.

¡Increíble el actuar del Gobierno nacional!



En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a… — Alejandro Char (@AlejandroChar) January 12, 2026

El presidente Petro le terminó dando la razón a Alejandro Char, afirmando que estas personas afectan la tranquilidad de los ciudadanos y se abortó el plan.

Reconocemos que el proceso de desactivación de bandas a través del diálogo que impulsa el gobierno nacional en forma paralela a su represión, ha logrado una caída sustancial de la tasa de homicidios en Barranquilla.



Pero el proceso debe avanzar y decisiones de los jefes de estas… https://t.co/shie1i71DG — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 16, 2026

La reacción del líder de ‘Los Costeños’ no se hizo esperar y difundió una carta en la que expresó su disposición a continuar con el proceso de paz, señalando, además, que supuestos enemigos de la paz se opusieron a su traslado. Petro ratificó el compromiso del gobierno con la negociación con las bandas, así no se hubiera materializado el traslado. Sin embargo, los habitantes del Caribe se encuentran en alerta frente a la fecha perentoria del 20 de enero de 2026, en la que se finaliza la tregua pactada entre estas bandas.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.