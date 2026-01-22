- ¿En qué países viven los 8.470.000 colombianos que han emigrado del país?

En EE. UU. hay 2.8 millones de connacionales desde hace años, mientras que la inmigración a España, con 1.2 millones, es nueva. Esta es la población en el exterior

En 2025, Colombia volvió a moverse como pocas veces antes. Según cifras oficiales, el país registró 21,7 millones de movimientos migratorios entre entradas y salidas, un récord histórico que confirma una tendencia clara: los colombianos viajan más, salen más y, en muchos casos, viven cada vez más lejos del país. Pero detrás del volumen de desplazamientos hay un dato más revelador: la geografía de la diáspora colombiana ya está bien definida y repartida por el mundo.

Colombianos en Estados Unidos

Hoy, el mayor número de colombianos reside en Estados Unidos, donde viven más de 2,8 millones de connacionales, concentrados principalmente en estados como Florida, Nueva York, Texas y California.

España se mantiene como el segundo gran destino, con alrededor de 1,2 millones de colombianos, una comunidad que ha crecido de forma sostenida en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia. En la región, Venezuela sigue albergando a cerca de 900.000 colombianos, muchos de ellos con raíces históricas que se remontan a décadas atrás.

🇨🇴 Countries with the most Colombians



🇺🇸 United States – 2,800,000+

🇪🇸 Spain – 1,200,000

🇻🇪 Venezuela – 900,000

🇨🇱 Chile – 600,000

🇪🇨 Ecuador – 500,000

🇵🇪 Peru – 450,000

🇦🇷 Argentina – 350,000

🇨🇦 Canada – 250,000

🇲🇽 Mexico – 200,000

🇧🇷 Brazil – 180,000

🇵🇦 Panama – 150,000

Un mapa que se amplía y se diversifica

Más al sur, Chile se consolidó como uno de los destinos emergentes, con unos 600.000 colombianos, atraídos por oportunidades laborales y estabilidad económica. A su vez, Ecuador concentra alrededor de 500.000 connacionales, mientras que en Perú la cifra ronda los 450.000, reflejando una migración regional que se mantiene activa. Argentina, por su parte, suma cerca de 350.000 colombianos, especialmente en Buenos Aires y otras grandes ciudades.

Fuera del eje suramericano, la presencia colombiana también crece. Canadá acoge a unos 250.000 colombianos, muchos de ellos vinculados a procesos migratorios planificados, estudios y trabajos calificados. México aparece con cerca de 200.000 residentes colombianos, seguido de Brasil, donde viven alrededor de 180.000, y Panamá, con unos 150.000, un país clave para negocios y tránsito regional.

En Centroamérica, Costa Rica reúne cerca de 140.000 colombianos, mientras que en Europa la diáspora se reparte en varios países: Italia con unos 130.000, Francia con 120.000, Alemania con 110.000 y el Reino Unido con cerca de 100.000. Incluso en destinos más lejanos, como Australia, viven alrededor de 90.000 colombianos; en Suiza unos 80.000; en Bélgica cerca de 70.000, y en Japón aproximadamente 50.000.

Estas cifras ayudan a entender por qué los movimientos migratorios de 2025 no se explican solo por turismo o viajes ocasionales. Cada salida y cada regreso están conectados con comunidades ya establecidas, con redes familiares y laborales que permiten vivir entre dos países o, en muchos casos, rehacer la vida lejos de Colombia sin romper del todo con ella. Más que un país que se va, Colombia es hoy un país repartido, conectado y presente en casi todos los rincones del mundo.

