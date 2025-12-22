- Una poderosa constructora le apuesta a construir el centro comercial más grande del país que estará en Cartagena

Cartagena se prepara para la construcción del centro comercial más grande del país con el que además se estrenará el formato de Shopping resorte en cuanto no estará ubicado en el casco urbano de la ciudad sino sobre la Vía al Mar que conecta con Barranquilla. Detrás de este ambicioso proyecto está Arquitectura y Concreto, una de las firmas más consolidadas del sector en Colombia.

La compañía ya inició las obras de Azul Arenas, el desarrollo urbanístico donde se levantará Kristal Malls, una apuesta que busca transformar una zona estratégica de la capital de Bolívar y que se apoya en más de tres décadas de experiencia en proyectos de gran escala. La promesa es entregarlo concluido en el 2027.

El fundador de la firma es Francisco Martínez, ingeniero residente de obras y actual presidente de la empresa, quien decidió darle vida a Arquitectura y Concreto en Medellín en 1990. Desde entonces, la compañía paisa se ha consolidado como una de las más fuertes de Antioquia y del país. Prueba de ello son sus resultados financieros: en 2023 registraron ventas netas por $2,35 billones, lo que representó un crecimiento del 70 % frente a 2022.

Francisco Martínez, presidente y fundador de Arquitectura y Concreto.

La experiencia de la empresa se refleja en varias de las construcciones más emblemáticas de Medellín, como el centro comercial El Tesoro, Viva Envigado y Parque Explora. Su trayectoria en el desarrollo de grandes superficies comerciales también llegó a Bogotá, donde estuvieron detrás de proyectos como Centro Mayor y Nuestro Bogotá. En el ámbito inmobiliario, la firma también ha logrado consolidarse: según cifras oficiales publicadas por la empresa, han construido más de 40 mil unidades de vivienda y superan los 9 millones de metros cuadrados edificados.

Viva Envigado, uno de los proyectos de Arquitectura y Concreto

De acuerdo con información reciente, Arquitectura y Concreto reportó un balance positivo durante el primer semestre de este año, con ventas superiores a los $1,2 billones. Ese desempeño ha llevado a la compañía a proyectar su expansión internacional, con la mirada puesta en República Dominicana, al tiempo que avanza en nuevos desarrollos en regiones como el Eje Cafetero y los Llanos Orientales.

|Le puede interesar Avianca se lleva al gerente de la aerolínea Clic como jefe operativo en medio de mucha competencia

Parte de este buen momento financiero está asociado a Crystal Lagoons, tecnología que impulsó su facturación durante 2024. Este desarrollo de gran escala en Cartagena cuenta también con la participación de otras firmas, entre ellas AED, liderada por Juan Pablo García, con amplia experiencia en proyectos en el Caribe colombiano.

En qué consiste Kristal Malls, el gran centro comercial de Arquitectura y Concreto

Según la información disponible, Kristal Malls será el primer shopping resort de América Latina y hará parte de un proyecto que abarca más de dos millones de metros cuadrados. En su interior se construirá una laguna artificial de más de 20 mil metros cuadrados, desarrollada con la tecnología de Crystal Lagoons, uno de los principales atractivos del complejo.

La primera etapa del centro comercial más grande que tendrá Colombia contará con cerca de 63 mil metros cuadrados de área comercial, lo que se traduce en aproximadamente 300 locales. Además, ya se ha confirmado la presencia de marcas como Grupo Éxito, Vélez, Americanino, Totto, Parmessano y Crepes & Waffles, entre otras.

El impacto del proyecto no será solo comercial. El desarrollo urbano y empresarial de la zona generará alrededor de mil empleos directos y dos mil indirectos. Las proyecciones apuntan a una población cercana a las 150 mil personas en el área de influencia y a un flujo anual de más de ocho millones de visitantes, cifras que ubican a Kristal Malls como uno de los proyectos comerciales más ambiciosos que se hayan planteado en el país.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.