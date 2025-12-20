La confianza en este megaproyecto llevó 17 empresas a firmar 66 contratos de compra del combustible que empezará a salir del fondo del Caribe solo en el 2030

Desde finales de octubre Ecopetrol y Petrobras anunciaron que venderían conjuntamente y de manera anticipada el gas que saldrá del campo Sirius en el mar Caribe, el más grande descubrimiento de gas natural en los últimos tiempos. En la hora de la verdad el 12 de diciembre, 17 empresas estaban en cola, dispuestas a esperar hasta el 2030 cuando entre a operar el megaproyecto que ya lleva un año de retraso.

Para ese año solo será viable si se terminan 116 consultas previas pendientes con las comunidades que empezaron en septiembre del año pasado, pero todavía faltan. Tiene además , cinco adicionales por definir y la obtención de la licencia ambiental antes de iniciar la construcción del gasoducto, que tomará tres años.

Sin ellas la agencia ambiental Anla no dará la licencia que se tendría que obtener a más tardar a finales del 2026. Porque con ella se podrá arrancar la construcción del gasoducto de aproximadamente 120 kilómetros que permitirá llevar el gas natural que se produzca en el fondo del mar Caribe hasta una planta de procesamiento en tierra, para luego ser distribuido en todo el país.

Los 66 contratos bajo la modalidad de sujetos a condiciones, se han ofrecido así, por volúmenes: 113 millones de pies cúbicos por día, a seis años, 86 mpcd a cinco años y 50 mpcd a tres años.

Recursos para invertir

El proyecto en sí tiene una capacidad de 470 millones de pies cúbicos diarios, equivalentes a la mitad de la producción nacional para 2030 y lo vendido por anticipado representa el 53 % del total. Ecopetrol cuenta con una participación de 55,56 % y Petrobras 44,44 %. El acuerdo de Ecopetrol con el pozo Sirius ronda en USD 3.000 millones.

El proceso de perforación concluyó en junio del año pasado después de 220 días a una profundidad de 5.295 metros y la interconexión submarina con la terminal de regasificación tendrá 117 kilómetros.

En este punto el proyecto entra en una etapa que requerirá fuerte inyección de capital. Por so parece que la venta anticipada puede ser una buena fuente de recursos para Ecopetrol que debe asumir la mitad, evitando tener que buscarlos en otras fuentes de financiación.

Lo más importante que se ha logrado es la certeza del interés en el gas natural de Sirius. Lo cual es clave cuando la luz roja por posible escasez de gas en Colombia ya está encendida, y la demanda actual de gas natural está sobre los 814 mpcd. Según el presidente de Ecopetrol. Ricardo Roa, el déficit crecerá hasta 25 % en 2026, a 30 % el año siguiente y se mantendrá por encima de ese nivel hasta 2030, cuando los yacimientos submarinos empiecen a satisfacer la demanda, Sirius 2 ubicado a 77 kilómetros de Santa Marta, en aguas profundas, promete brindar suficiente gas por aproximadamente diez años.

Petrobras, cuya CEO es desde mayo es Magda Chambriand, opera el pozo en Colombia y con Roa han hecho una buena llave para poner a marchar el pozo que tienen sus manos la autosuficiencia energética de Colombia. Lo demás sería catástrofe.

