Un colombiano es ya conocido por financiar emprendimientos tecnológicos desde EEUU: ya lleva cuarenta

A través de su fondo NuMundo Ventures el bogotano Iván Montoya le ha apostado a ideas creativas que se han transformado en start-ups. Esta es su historia

Iván Montoya, fundador de la firma de capital de riesgo NuMundo Ventures, se ha consolidado como un reconocido inversionista, consultor y emprendedor con una trayectoria destacada en el ecosistema latinoamericano.

Nacido en Bogotá en 1970, emigró a Estados Unidos con sus padres cuando tenía dos años, creciendo principalmente en Houston, Texas. Su formación académica es de primer nivel, tras estudiar economía en la Universidad de Harvard y realizar un MBA en Stanford, coincidiendo con el auge del internet como industria.

Su carrera en Silicon Valley tomó forma trabajando en startups tras su paso por McKinsey, viviendo experiencias formativas clave como el salto a la banda ancha con Covad, el derrumbe de las puntocom y los eventos del 11 de septiembre.

El interés de Montoya por invertir en la región despertó en 2013 al visitar Colombia por primera vez en 24 años, aunque fue durante un viaje a Medellín cinco años después cuando inició formalmente sus inversiones en etapas tempranas. Desde 2019, ha invertido en más de 40 startups, entre las que destacan nombres como Jeeves (Estados Unidos), One Car Now, Belvo, y 99minutos (México), Picap, Foodology y Dapta (Colombia) y Cashea (Venezuela). Su filosofía de inversión se basa en el acompañamiento cercano; Iván trabaja durante meses con los fundadores antes de inyectar capital, bajo la premisa de que para ser un buen inversionista de etapa temprana es necesario involucrarse y ser útil para la compañía.

Actualmente, NuMundo Ventures opera con un fondo de aproximadamente US$5 millones enfocado en etapas pre-semilla y semilla, concentrándose principalmente en los sectores de Fintech (sector financiero), Proptech (sector inmobiliario) y logística. El fondo comenzó con una inversión en OneCarNow en Ciudad de México y, aunque nació como una estructura unipersonal apoyada por servicios externos, hoy gestiona un portafolio de unas 20 compañías. La estrategia actual de Montoya se caracteriza por su audacia, pues invierte en mercados considerados de alto riesgo por otros, como Venezuela, o en industrias altamente competitivas y saturadas donde normalmente escasean los nuevos inversores.

