Avianca se lleva al gerente de la aerolínea Clic como jefe operativo en medio de mucha competencia

Felipe Gutiérrez asume el reto en la aerolínea cuando Colombia se consolida como un centro de conectividad global y ahora se sumó Laser, Turpial y Avior Airlines

Durante el año 2025, los cielos de Colombia se consolidaron como un negocio de alto valor, convirtiendo al país en un hub estratégico marcado por una intensa competencia en tarifas y servicios. Esta dinámica atrajo tanto a aerolíneas de bajo costo como a grandes jugadores internacionales, quienes centraron su atención en destinos turísticos y estratégicos, especialmente en la región del Caribe.

En este contexto, Avianca fortaleció su conectividad mediante la ampliación de su red y el establecimiento de nuevas conexiones desde Estados Unidos, además de nombrar a Felipe Gutiérrez Forero, actual gerente de Clic, como su nuevo Jefe Operativo a partir de enero. Asimismo, su división Avianca Cargo reportó un crecimiento en su flota y frecuencias. Por su parte, LATAM enfocó su estrategia en la diversificación y el ajuste de rutas estacionales hacia Aruba y Curazao, mientras incrementaba su presencia doméstica en ciudades como Ibagué, Montería y Neiva. Wingo también reforzó su modelo de bajo costo mediante la expansión de vuelos hacia Guatemala y San José en Centroamérica.

El segmento regional mostró un dinamismo particular con Clic y Satena concentradas en elevar sus frecuencias de vuelo. Clic consolidó su operación en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín y reforzó su apuesta por el Caribe con una mayor conectividad hacia Tolú durante el mes de diciembre. Satena, por otro lado, extendió su alcance hacia la Orinoquía, La Guajira y el Caribe tras elevar su flota a 17 aeronaves operativas.

Este fortalecimiento interno coincide con la operación de entre 25 y 30 aerolíneas internacionales en el país al cierre de 2025, destacándose hitos como la llegada de Qatar Airways para conectar con el Medio Oriente y la expansión de le compañía de bajo costo JetSMART con nuevas rutas como la que une Medellín con Punta Cana. Otras incorporaciones relevantes incluyeron a Aeroméxico, con vuelos desde Ciudad de México hacia Cartagena y Cali, y la brasileña GOL, que inauguró rutas desde Brasilia y Manaos.

La conectividad global de Colombia se vio enriquecida por la operación de Emirates Airlines, que conecta Bogotá con Dubái vía Miami desde mediados de 2024, sumándose a una robusta lista de operadores internacionales que incluye a Ethiopian Airlines en carga, Arajet, Spirit, Copa, American Airlines, Delta, Turkish Airlines, KLM, Iberia, Air Madrid, Air Europa y la canadiense Air Canada.

Finalmente, el cierre de año estuvo marcado por un fenómeno operativo derivado de la situación en Venezuela; ante la imposibilidad de realizar vuelos directos desde dicho país hacia otros destinos internacionales, varias aerolíneas iniciaron operaciones de conexión en Colombia. Entre estos nuevos servicios destacan Laser Airlines con la ruta Caracas-Cartagena-Madrid, Turpial Airlines conectando Valencia con Bogotá y Medellín, y Avior Airlines con el trayecto Caracas-Bogotá.

