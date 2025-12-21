Zephir, la marca de textiles que se hizo grande en Bogotá y ahora quiere reinar en Latinoamérica

Juanita Sáenz, la actual gerente de la marca Zephir, consolida la expansión del negocio fundado por sus abuelos y que nació en un pequeño telar para responder a los climas fríos de Bogotá y del centro del país con una novedosa propuesta de negocio: las franquicias. Con ello busca tener socios en Ecuador, Chile, México y Guatemala y así impulsar la Zephir pero no a través de almacenes propios. Protegerá los diseños, la confección la calidad de los materiales para asegurar que las prendas fabricadas en tejido de punto no alteren su sello. Un cambio importante si se mira los orígenes de la compañía.

Zephir nació en Bogotá hace 80 años, en la calle 36 con carrera 13 en un local. Sus dueños en primer lugar se enfocaron en la producción y venta de tejidos de punto, chaquetas y sacos. La idear era hacer ropa para el frio de la ciudad, en donde los sacos tendrían un protagonismo y esa misma línea de trabajó los materiales serían conseguidos por proveedores del país, enfoque y diseño que se ha mantenido a lo largo de su historia. En el momento sus principales clientes eran los almacenes de cadena y su enfoque comercial no solo era vender un suéter, el objetivo era lograr una venta del atuendo completo.

Con los años, Zephir abrió su propio almacén en la calle 66 con 19, que fue un éxito entre los clientes. La popularidad conseguida entre los clientes les permitió inaugurar una segunda sede en la localidad de Usaquén. Los pedidos no paraban de llegar, y se debió levantar un taller que llamaron Confecciones San Francisco, enfocado exclusivamente en la elaboración de pantalones y chaquetas. Durante dos generaciones el negocio se expandió, en este momento dispone 8 tiendas en la capital y una tienda web. Y la gerencia actual ya mira el mercado de Lationamerica.

Detrás del sueño internacional está la gerente Juanita Saénz, quien creció entre los hilos del negocio familiar. La alta ejecutiva mantiene la visión de calidad y crecimiento comercial de sus padres, para este año espera negociar alrededor de 22.000 prendas; no obstante, tiene sueños importantes como aumentar a 18 tiendas en 2027 y tener para ese mismo año un modelo de franquicias en la región.

Vea también: Los esposos paisas que pasaron de vender ropa en las calles de Bosa a fundar el imperio de almacenes Arequipe

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.