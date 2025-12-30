La tradicional Freskola que forma parte del portafolio de bebidas de Postobón liderado por Miguel Escobar no logró atajar el registro de la conserva Frescolio

En Cota, Cundinamarca opera la productora de alimentos Comestibles Ya, que ofrece una variada línea de productos de conserva. Ya tienen posicionado en el mercado la marca Pascuali y la marca de aceite de oliva, El Andaluz, pero antes de cerrar el año querían registrar una nueva: Frescolio.

El representante legal Moris Turbay Corredor encontró una férrea oposición legal para su registro por parte de la poderosa Postobón que forma parte de la organización empresarial, Ardila Lülle , que con la muerte de su fundador Carlos Ardila Lülle fue heredada por sus cuatro hijos. Donde los hermanos Carlos Julio y Antonio José mandan la parada en una variada de negocios en el sector agro industrial con gran liderazgo en el sector azucarero de donde obtienen la materia prima para sus gaseosas.

El primogénito Carlos Julio es quien ha tenido el mando en los medios de comunicación desde la puesta en marcha del canal RCN, Nuestra Tele a comienzos del gobierno Pastrana, que correspondió al periodo de 1998 a 2002.

Quien dio la cara en la pelea por evitar la empresa Postobón en cabeza de Miguel Escobar, uno de los veteranos ejecutivos que preside la joya de la corona de los Ardila que cuenta con un soporte de primer nivel con Juan Sebastián Barrientos en la vicepresidencia jurídica que tiene entre sus tareas cuidar la gran variedad de marcas de bebidas, entre estas Freskola, con sabor a cola roja, se puede conseguir en todo el país aunque es muy popular en el Valle del Cauca.

Freskola se lanzó al mercado en 1924; sin embargo su antecesor fue la cola champaña, que salió al mercado en 1918. En el año de su lanzamiento se consolido por ganar la medalla de Oro Gran Cruz en la exposición de Roma. El titulo resultó el predecesor del éxito y expansión de Postobón. Para 1950, el ingeniero bumangués Ardilla Lülle llegó a trabajar en gaseosas Lux, donde es nombrado Presidente de la compañía. Dentro de ese mismo periodo se comenzó a armar una flota de camiones más grandes de Colombia.

En 1968 se fusionaron Lux y Postobón. También fue el periodo donde se inició el proceso de reunir las gaseosas de Colombia mediante distintas adquisiciones y fusiones. Con las uniones se dio vida a una de las organizaciones más reconocidas e importantes en el país. Postobón, que conquistó el mercado colombiano con Postobón, el Agua Cristal y la distribución Pepsi Cola. Postobón desde 1980 tiene la licencia para embotellar y comercializar Pepsi; no obstante sobre Pepsi cambió en 2025 porqué la licencia fue adquirida por Central America Bottling Corporation, un multinacional originaria de Guatemala.

Sin embargo, esta vez perdieron la batalla y la marca Frecolio pronto estará a la venta porque la Superintendencia de Industria y Comercio no encontró argumentos convincentes para la objeción. El abogado de Comestibles Ya, la empresa de Cota, Freddy Giovanny Corredor Carrillo quien estuvo al frente del registro sacó adelante su propósito y los directivos de Postobón debieron agachar la cabeza.

Postobon, la columna vertebral de la Organización Ardila Lulle está en proceso de transformación empresarial en una alianza con una compañía también de origen familiar Guatemalteca.

La razones que expuso el equipo jurídico de Barrientos que no convencieron a la SIC en cabeza de Cielo Rusinque fue la de tener su parecido sonoro con la mención del nombre que confundía con una de las bebidas muy reconocida en colombiano como es Freskola que tiene más de 100 años de existencia y nació en el Valle del Cauca en 1924 tiene más de 100 años de vida y tiene un posicionamiento en el Valle del Cauca.

(Marcas enfrentadas)

Una vez los funcionarios de la SIC escucharon a las partes, en primera instancia, determinaron viable el lanzamiento de Frescolio e insistieron en que la diferenciación estaba clara, empezando por los logos.

