Pelea de dos pesos pesados en alimentos por una marca: Gilinski terminó vencedor

No solo los dueños de Nutresa y Nestlé son gigantes sino las firmas de abogados que contrataron para que la marca La Especial siguiera en la multilatina de Gilinski

La multinacional Nestlé, que en Colombia se habían propuesto conquistar el paladar de los clientes con su nueva marca El Especialísimo para posicionar un producto para lograr sopas instantáneas, al estilo Maggi. Su gerente en Colombia Felipe González contrató a un bufete de mucho kilometraje, uno de los que más factura en Colombia, Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría S.A.S para asegurar que su plan de mercadeo rodara sin problema. El abogado Mauricio Patiño Bonnet fue el encargado por la firma de abogados a realizar el trámite de la autorización del nombre en la Superintendencia de Industria y Comercio.

Pero apareció un gran obstáculo: el conglomerado de alimentos Nutresa, que adquirió Jaime Gilinski se hizo sentir. Objetó la pretensión y salió en defensa de su marca La Especial que identifica una amplia gama de productos de la Compañía Nacional de Chocolates que forma parte de Nutresa dentro del sector de snacks y pasabocas. Contrataron para dar la pelea a la firma de abogados Pérez- Llorca, Gómez-Pinzón, que es la primera línea jurídica externa de Gilinski desde el tortuoso proceso de adquisición al Grupo Empresarial antioqueño.

El líder de este influyente bufete es el abogado Luis Suarez, uno de los hombres de confianza y asesor personal en temas jurídicos de Jaime Gilinski y el abogado designado para llevar el caso fue Mauricio Jaramillo Campuzano.

El argumento principal le resultó convincente a la Super. Nutresa insistió en que de aprobarse el nombre El Especialísimo se generaría una confusión entre los clientes quienes creerían estar adquiriendo un producto del conglomerado. Mientras que para los asesores jurídicos de la multinacional de origen suizo, la palabra “Especial” es un genérico que no es de propiedad de nadie con lo cual los derivados de esta palabra pueden ser utilizados como marca, ejemplo El Especialísimo. El alegato jurídico no llegó a buen término y el presidente de Nestlé en Colombia, Felipe González y su equipo de mercadeo tendrá que bautizar de otra manera el nuevo producto que ya está desarrollado.

