De las 10 gigantes mineras del mundo, solo dos están en Colombia

Glencore se quedó sola con el carbón del Cerrejón en La Guajira, BHP y Anglo American salieron mientras la china Ziji Mining cada vez saca más oro de Antioquia

De las diez compañías mineras más grandes del mundo, varias han marcado hitos importantes en la economía minera de Colombia, ya sea consolidando su operación o retirándose estratégicamente del país.

Líderes con presencia actual y pasada

Glencore, la minera más grande a nivel global, es una multinacional enfocada principalmente en la producción y exportación de carbón, es actualmente el único dueño del Cerrejón tras adquirir las acciones de sus antiguos socios, BHP y Anglo American a finales 2021. A través de su filial Grupo Prodeco operó hasta septiembre de 2021 las minas de Calenturita y la Jagua en el Cesar, pero mantiene una participación del 39,7 % en la concesión de Ferrocarriles del Norte de Colombia (Fenoco) para el transporte de carbón por tren desde el Cesar al Magdalena, y a través de PNSA opera la concesión portuaria de Puerto Nuevo, ubicado en Ciénaga, Magdalena, para la exportación de carbón.

Sus exsocios, en cambio se retiraron totalmente del país, BHP (segunda en el ranking) y Anglo American (décima) tras vender sus participaciones en el Cerrejón para enfocarse en otros mercados y minerales.

Por su parte, la multinacional china Zijin Mining (quinta en el ranking) opera desde 2020 la mina de Buriticá en Antioquia. Esta es considerada la mina de oro subterránea a gran escala más rica del país, alcanzando una producción de 10 toneladas de este metal en 2024, a pesar de enfrentar retos de orden público y minería ilegal.

Le podría interesar: La historia de la mina de oro de Buriticá que le ha hecho fortuna a muchos y hoy es de los chinos

Salidas y exploraciones truncadas

Dos compañías importantes tuvieron una presencia temporal, Rio Tinto, en tercera posición, exploró oro y cobre entre 2005 y 2009, específicamente en el proyecto Mandé Norte en el bajo y medio Atrato entre los departamentos de Antioquia y Chocó, pero abandonó el país debido a presiones sociales de los pueblos emberas y afrodescendientes, así como problemas ambientales y de minería ilícita. La gigante minera brasileña, Vale, sexta en el ranking, operó activos de carbón como la mina El Hatillo en el Cesar hasta finales de 2012, cuando vendió sus operaciones a Goldman Sachs (actualmente operada por CNR - Colombian Natural Resources.

Gigantes sin operaciones en Colombia

Finalmente, un grupo significativo de las principales mineras del mundo no tiene presencia directa en el territorio nacional. Entre ellas se encuentran las compañías chinas Jiangxi Copper (cuarta), el mayor productor de cobre de su país; China Shenhua Energy (séptima), la mayor empresa estatal de minería de carbón y generación de energía; y Chalco (Aluminium Company of China) (octava), referente mundial en aluminio. Tampoco opera en el país la firma india Hindalco Industries (novena), la empresa insignia de metales del Grupo Aditya Birla, el gigante indio líder mundial en aluminio y cobre.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.