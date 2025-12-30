Por qué el ELN cierra el 2025 con cruentos ataques de espaldas a cualquier intento de paz

El exjefe del ELN sostiene que esa guerrilla abandonó la política y hoy prioriza el control territorial y las economías ilegales

Por:
diciembre 30, 2025

Carlos Arturo Velandia conoce al ELN desde adentro. Fue comandante de esa guerrilla durante años y hoy, lejos de las armas, dedica su vida a intentar comprender —y explicar— por qué la guerra sigue atrapando a Colombia. Su voz no es la de un analista distante, sino la de alguien que participó en la historia que hoy critica, con la autoridad incómoda de quien estuvo allí y reconoce los errores propios y ajenos.

Lea también: Camilo Torres, el cura guerrillero, tendrá museo en el centro de Bogotá

Esta conversación se da en un momento clave: el fracaso de los diálogos entre el Gobierno de Gustavo Petro y el ELN vuelve a dejar al país frente a una guerrilla que, según Velandia, no supo leer el cambio de época. Ni la desmovilización de las FARC, ni la llegada de la izquierda democrática al poder, ni la apuesta por la “paz total” lograron mover a una organización que —dice— abandonó la lucha política para concentrarse en el control territorial y las economías ilegales.

Velandia analiza sin eufemismos la relación del ELN con Venezuela y con el gobierno de Nicolás Maduro, el papel estratégico que juega la guerrilla en la frontera y los límites reales de una negociación política. También plantea una crítica más amplia: la ideologización de la política exterior, la falta de pragmatismo regional y el riesgo de que Colombia siga atrapada en conflictos que ya no conducen a ninguna victoria. Es, en el fondo, una conversación sobre el fracaso de una generación y sobre la urgencia de buscar salidas antes de que la guerra se quede, otra vez, sin interlocutores.

Vea aquí la conversación completa

Compártelo

Anuncios.

Anuncios.

Inscríbete al boletín de Las2orillas
Etiquetas: , ,
0

Te puede Interesar

Récords Guinness

La Novena de Aguinaldos en la Era Digital: Apps y Webs para Mantener Viva la Tradición en Colombia

Vertice Noticias | Contenido Patrocinado
Caso Petro

Adrián Sáenz: Probando ‘Apps Mágicas’ con una Dosis de Cruda Realidad

Vertice Noticias | Contenido Patrocinado
Bancolombia, Sayco, BBVA y otras 38 casas del Centro Histórico de Cartagena que sus dueños siguen sin arreglar

Bancolombia, Sayco, BBVA y otras 38 casas del Centro Histórico de Cartagena que sus dueños siguen sin arreglar

Mano dura de la Super con el dueño del bus y el diagnosticentro que le dio vía libre donde murieron los 17 bachilleres

Mano dura de la Super con el dueño del bus y el diagnosticentro que le dio vía libre donde murieron los 17 bachilleres

Los comentarios son realizados por los usuarios del portal y no representan la opinión ni el pensamiento de Las2Orillas.CO
Lo invitamos a leer y a debatir de forma respetuosa.
-
comments powered by Disqus