Una nueva y poderosa moto de Royal Enfield aterrizó en Colombia con un precio que sorprende

Con un motor eficiente, un diseño inesperado, la GRR 450 llega al país con una propuesta diferente en su segmento y otras sorpresas

Royal Enfield presentó en Colombia la GRR 450, un modelo que abre una nueva etapa para la marca al entrar en el segmento de mediano cilindraje con una propuesta deportiva tipo roadster. La motocicleta está diseñada para combinar potencia, estilo y tecnología, con el objetivo de responder a un mercado cada vez más exigente.

Motor y rendimiento de esta nueva moto de Royal Enfield

La GRR 450 equipa el motor Sherpa de 452 cc con refrigeración líquida, capaz de entregar 40 caballos de potencia y 40 Nm de par. Una de sus principales ventajas es que el 80% de ese torque está disponible desde las 3.500 rpm, lo que garantiza agilidad tanto en recorridos urbanos como en carreteras con curvas.

El modelo ofrece dos modos de conducción: Performance, orientado a una respuesta más deportiva, y Eco, pensado en optimizar el consumo de combustible. Esta versatilidad la convierte en una moto adaptable a diferentes estilos de manejo.

En el apartado tecnológico, incluye el panel Tripper TFT, que integra navegación con Google Maps, control de música y notificaciones, un detalle que refuerza la idea de una moto moderna sin perder la identidad clásica de Royal Enfield.

El nuevo modelo estará disponible desde $23.990.000 para las primeras 450 unidades. Una vez se alcance este número, el precio regular será desde $25.490.000 dependiendo el color.

Diseño, ergonomía y expectativas en Colombia con la GRR 450

En términos de diseño, la GRR 450 apuesta por un estilo neorretro, con un tablero redondo digital que mezcla estética clásica y funcionalidad actual. Sus rines de 17 pulgadas permiten una amplia variedad de opciones de llantas, mientras que la ergonomía del asiento bajo, la postura erguida y las estriberas a media altura buscan ofrecer comodidad y control.

La suspensión también juega un papel clave: horquilla telescópica delantera de 41 mm y monoamortiguador trasero Showa de 140 mm, montados sobre un bastidor de doble cuna que asegura estabilidad y precisión en todo tipo de caminos.

El mercado colombiano representa una oportunidad estratégica para la marca. Según cifras del sector, en el país se comercializan más de 6.000 motos al mes en el rango de 201 a 750 cc. Dentro de este panorama, Royal Enfield espera vender al menos 800 unidades de la GRR 450 en su primer año.

“Recomiendo la GRR 450 por cuatro razones clave: su motor Sherpa de 450 cc, los rines de 17 pulgadas, su diseño neorretro con tablero TFT y su posición de manejo deportiva pero cómoda”, comentó Daniel Fernández, divulgador y motociclista.

Estará disponible en tres colores: Yellow Ribbon, Playa Black y Smoke Silver, con entregas previstas entre dos y tres meses posteriores a la separación. La disponibilidad será limitada según el color elegido.

Con esta apuesta, Royal Enfield busca consolidar su presencia en el país y atraer a un público que valora tanto la estética como el desempeño. La GRR 450 se presenta así como una motocicleta que equilibra tradición e innovación, pensada para quienes quieren

