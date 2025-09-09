Suzuki DR 150 VS Yamaha XTZ 150, las dos doble propósito favoritas de los colombianos ¿Cuál es mejor?

Dos de las motos doble propósito más vendidas del país, Suzuki DR 150 y Yamaha XTZ 150, se enfrentan en un comparativo clave para decidir cuál elegir

Las motos se han consolidado como uno de los medios de transporte preferidos en Colombia. Su practicidad, menor consumo de combustible y precios más accesibles en comparación con un automóvil las convierten en una alternativa ideal para el día a día. El mercado lo confirma: en 2025, las ventas de motocicletas han mostrado un aumento significativo respecto a 2024, impulsando especialmente al segmento doble propósito, que combina lo mejor de las motos urbanas con la posibilidad de enfrentar caminos destapados. En esta categoría, dos modelos destacan por encima del resto: la Suzuki DR 150 y la Yamaha XTZ 150.

Dos competidoras directas, similares en concepto, pero con diferencias clave en diseño, equipamiento y precio que pueden hacer que un usuario se incline por una u otra.

Diseño y tablero: lo moderno vs. lo tradicional

A primera vista, ambas motocicletas presentan un diseño similar, propio del segmento doble propósito: líneas agresivas, buena altura y rines todoterreno. Sin embargo, al mirar con más detalle aparecen diferencias interesantes.

Suzuki DR 150, tablero digital.

La Yamaha XTZ 150 mantiene un estilo sobrio y práctico, con un tablero básico y analógico, que cumple con lo esencial pero sin ofrecer mayor innovación. Por su parte, la Suzuki DR 150 apuesta por un panel digital más completo y moderno, con indicadores que facilitan la lectura y aportan un aire más tecnológico. Para quienes valoran los detalles visuales y la información precisa en ruta, este puede ser un punto a favor de Suzuki.

Seguridad y frenos: ventaja para Suzuki DR 150 y desventaja para la Yamaha XTZ 150

En un segmento pensado para trayectos urbanos y rurales, la seguridad es clave. La Yamaha equipa un freno de disco delantero y uno de banda trasero, configuración estándar en este tipo de motos. La Suzuki ofrece la misma configuración en la parte trasera, pero añade un plus: sistema ABS en la rueda delantera, lo que significa una mejor respuesta en frenadas de emergencia y mayor control en superficies difíciles. Sin duda, un aspecto que puede marcar la diferencia al momento de elegir.

Peso, potencia y desempeño

La balanza también juega un papel importante. La Yamaha XTZ 150 es más ligera, con 131 kg, frente a los 139 kg de la Suzuki DR 150. Esa diferencia de 8 kilos puede parecer mínima, pero en la práctica influye en la agilidad y la sensación de manejo.

En cuanto a potencia, la Yamaha ofrece 12.3 caballos de fuerza y un torque de 13.1 Nm, mientras que la Suzuki entrega 12.2 caballos y 12.7 Nm de torque. Aunque la diferencia es muy leve, la menor masa de la Yamaha le permite aprovechar mejor su motor, ofreciendo un rendimiento más dinámico en aceleraciones y velocidad final.

Motor y transmisión: mismas bases, usos distintos

Ambas motocicletas montan un motor monocilíndrico de 4 tiempos, refrigerado por aire, con inyección electrónica de combustible (Fuel Injection) y caja de 5 velocidades. Son mecánicas confiables, pensadas para recorridos mixtos y con un consumo eficiente.

Eso sí, al tratarse de motores refrigerados por aire, no están diseñados para exigencias extremas o largos trayectos a máxima velocidad. Su propósito real es la versatilidad: servir tanto en la ciudad como en carreteras secundarias o caminos destapados.

Precio: una diferencia que pesa

En un mercado tan sensible al bolsillo como el colombiano, el precio es un factor decisivo.

Suzuki DR 150 : $12.999.000 (con bono de $1.000.000 vigente en este momento).

: $12.999.000 (con bono de $1.000.000 vigente en este momento). Yamaha XTZ 150: $13.500.000 (IVA incluido).

Esto deja a la DR 150 como la opción más económica, especialmente con la promoción actual, lo que puede inclinar la balanza para quienes buscan el mejor costo-beneficio.

¿Cuál elegir, Suzuki DR 150 o Yamaha XTZ 150?

La elección entre la Suzuki DR 150 y la Yamaha XTZ 150 dependerá de lo que más valore el comprador:

Si busca seguridad, tablero moderno y un precio más accesible , la Suzuki DR 150 es la opción ideal.

, la es la opción ideal. Si prefiere mayor ligereza, mejor desempeño dinámico y la confiabilidad de la marca Yamaha, la XTZ 150 puede ser la elección adecuada.

En definitiva, ambas son excelentes alternativas dentro del segmento doble propósito, y la decisión final se resume en las prioridades de cada usuario: ¿más tecnología y precio competitivo, o más agilidad y tradición de marca?

