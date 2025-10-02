Parques, mercados y espacios culturales hacen de Bogotá un destino lleno de planes diversos para redescubrir la ciudad cualquier día de la semana

Bogotá está llena de espacios donde la naturaleza, el arte y la cultura se disfrutan sin pagar entrada. Desde parques ecológicos hasta ferias al aire libre, la ciudad ofrece alternativas para todos los gustos, perfectas para desconectarse del ruido y redescubrir la capital desde otra mirada. Aquí le contamos algunos de ellos.

| Lea también: Así es como están cambiando la manera de sacar las esmeraldas de las minas de Muzo

1. Parque Ambiental Soratama

Lo que antes fue una zona de explotación minera en el norte de la ciudad hoy es un ejemplo de restauración ecológica y de reconciliación con la naturaleza. El Aula Ambiental Soratama, ubicada en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, se ha convertido en un espacio verde ideal para caminar, respirar aire puro y aprender sobre sostenibilidad.

Entre sus senderos se pueden observar distintas formaciones geológicas, acuíferos y miradores naturales que ofrecen hermosas vistas del paisaje bogotano. Además, es un punto privilegiado para el avistamiento de aves como la grallaria ruficapilla y varios tipos de colibríes. Uno de los lugares más llamativos es la famosa Piedra que llora, un manantial que brota en medio de la vegetación.

Todos los recorridos son guiados y también hay talleres de educación y sensibilización ambiental. Puede llegar en transporte público por la carrera 7ª hacia el norte, bajarse en la calle 167 y caminar hasta la carrera 2ª, en el barrio Soratama (localidad de Usaquén).

2. Descubre los Mercados de las Pulgas

Los mercados de pulgas de Bogotá son auténticos tesoros culturales donde puede encontrar desde antigüedades hasta curiosidades únicas. Son lugares perfectos para caminar, conversar con los vendedores, tomar fotos y descubrir objetos llenos de historia sin necesidad de comprar nada.

El Mercado de Pulgas de Usaquén, ubicado en la carrera 6A entre calles 119 y 120A, es un espacio animado y colorido que se instala todos los domingos y festivos, ideal para quienes disfrutan de las artesanías, los libros, la música en vinilo o la ropa vintage.

Por su parte, el Mercado de Pulgas de San Alejo, con más de 30 años de historia, es un clásico del Centro Internacional (carrera 7 entre calles 24 y 26), famoso por sus antigüedades y objetos raros. Ambos son puntos imperdibles para quienes quieren vivir la Bogotá más auténtica y nostálgica.

3. Centro de la Felicidad Chapinero (CEFE)

El CEFE Chapinero es uno de los espacios públicos más innovadores de la ciudad, pensado para el bienestar, la recreación y la vida comunitaria. Allí puede conocer la Plaza Cultural, la arena polivalente, el gimnasio recreativo, la biblioteca del deporte, las piscinas mirador y las terrazas de galerías, todo con entrada gratuita.

Para descubrirlo a fondo, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte organiza caminatas guiadas que permiten recorrer sus instalaciones y aprender sobre la historia, la cultura y el entorno ambiental del sector.

Estos lugares son prueba de que en Bogotá no hace falta gastar dinero para disfrutar de experiencias únicas. Las entradas son completamente gratuitas, y cada plan es una oportunidad para reconectarse con la ciudad, respirar arte, historia y naturaleza.

| Lea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.