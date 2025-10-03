La iniciativa ‘Descuentazo Tributario’, con la que ya se han beneficiado más de 30 mil personas del Valle del Cauca, sigue activa con jornadas descentralizadas

El Valle del Cauca tiene oportunidades con alivios económicos para quienes están en mora con los impuestos departamentales. La Gobernación adelanta una estrategia que, a la fecha, han aprovechado más de 57.000 contribuyentes, quienes se han acogido al ‘Descuentazo Tributario’ con el 80% de descuento en intereses y sanciones de sus obligaciones atrasadas.

“Desde el 8 de agosto que iniciamos el proceso de parametrización para distribuir a todos los usuarios estos descuentos tan importantes en el impuesto vehicular, en intereses y sanciones, tenemos que hasta la fecha 57.400 pagos han ingresado", indicó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

La mandataria explicó que uno de los beneficios contemplados en el Estatuto Tributarios establece “una disminución gradual durante un periodo total de 12 meses, con porcentajes escalonados, con el fin de que los deudores puedan ponerse al día con una reducción leve en las sanciones”.

Este beneficio también aplica a otras rentas departamentales como el impuesto de registro, permitiendo a los ciudadanos contar con oportunidades para sanear sus finanzas.

Entre el 9 de agosto y el 15 de septiembre del 2025, un total de 30.773 ciudadanos realizaron pagos correspondientes a vigencias vencidas del impuesto vehicular, por un valor superior a los 24.684 millones de pesos.

¿Quieres saber si tú aplicas? Lee todos los detalles aquí ➡️https://t.co/HMdO1gnmIl pic.twitter.com/1vfNfUpXtn — Gobernación Valle del Cauca (@GobValle) September 26, 2025

“Los descuentos están muy buenos, hay que aprovecharlos y no, la verdad, estaba súper asustado porque pensé que sí se debía bastante, pero con este ‘Descuentazo’ salimos muy bien”, comentó Juan Diego Ramírez, uno de los contribuyentes beneficiado.

Por su parte, Eduardo Ordóñez relató que, tras acumular una deuda en mora, ahora puede circular tranquilo y al día: “El carro debía como dos millones y con el ‘Descuentazo’, la cuenta me quedó en millón trescientos mil pesos”.

Esta estrategia no solo representa un alivio para los deudores, sino que fortalece las finanzas del departamento, ya que los recursos recaudados a través de los impuestos se destinan a sectores clave como salud, educación, deporte y otras áreas de inversión social.

Para que más contribuyentes aprovechen estos beneficios, se adelantan en el departamento jornadas descentralizadas en las que los interesados pueden realizar con apoyo de funcionarios de la Gobernación del Valle del Cauca, las liquidaciones con los descuentos.

“Estas jornadas las estamos haciendo con el fin de que la gente conozca los beneficios que puede recibir y al mismo tiempo, se difunda la oportunidad que está dando el departamento del Valle para que aquellas personas que por diversos motivos no se han podido poner al día o se atrasaron en el pago de sus impuestos, logren hacerlo con un descuento”, explicó María Victoria Machado, directora del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas del Valle.

¿Cómo acceder al ‘Descuentazo Tributario’?

El descuento del 80% en intereses y sanciones estará disponible hasta el 31 de octubre de 2025, siempre y cuando el contribuyente esté al día con sus impuestos correspondientes a la vigencia 2025. Para acceder, solo debe ingresar al portal web oficial: www.vehiculosvalle.com.co y seguir las instrucciones.

Conozca cómo avanza el impacto generado con el ‘Descuentazo Tributario’: https://www.youtube.com/watch?v=b2HUx0ykzbE

