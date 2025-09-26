- Así lucen las nuevas camionetas de BYD en Colombia: una híbrida y eléctrica con precio competitivo

La famosa empresa de tecnología busca llegar a nuevos clientes con estos novedosos modelos que llegan con características realmente innovadoras

BYD no da el brazo a torcer en Colombia y continúa en su lucha por ser la compañía que más eléctricos vende en Colombia. Ahora, también entrará a competir en el segmento de los híbridos. Recientemente, el país fue testigo de dos nuevas camionetas de BYD, una eléctrica e híbrida que, buscarán ser líderes en el país. Pero ¿Será suficiente para dominar otro segmento más? ¿Conseguirán las ventas esperadas? Le contamos cuáles son las características de este modelo y el precio, pues esto también influye en que tan competitivo puede ser un vehículo en Colombia.

La revolución híbrida enchufable: Song Plus DM-i 1.5T

La primera en aparecer es la BYD Song Plus DM-i 1.5T, la SUV que redefine el concepto de híbrido enchufable. Su sistema combina un motor a gasolina 1.5 turboalimentado con un motor eléctrico, alcanzando juntos 261 caballos de potencia y una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 8,3 segundos. Todo esto con una autonomía combinada de hasta 1.105 km, de los cuales 105 pueden ser en modo totalmente eléctrico.

El interior es un santuario tecnológico: pantalla giratoria de 15,6”, sonido Infinity con 10 parlantes, asientos con calefacción y ventilación, y una iluminación ambiental multicolor que convierte cada trayecto en una experiencia premium. En seguridad, no se queda atrás: incorpora el avanzado sistema de asistencia a la conducción (ADAS), seis airbags, control dinámico vehicular y la reconocida batería Blade de BYD.

Su precio en Colombia es de $179.990.000, posicionándola como una de las SUV híbridas enchufables más competitivas del mercado.

La apuesta 100% eléctrica: Song Plus EV

Por otro lado, llega la BYD Song Plus EV, la versión totalmente eléctrica que hereda el diseño elegante y el espacio interior de su hermana híbrida, pero con cero emisiones y autonomía de hasta 405 km bajo el ciclo WLTC.

Así luce la nueva Song Plus EV

Equipada con un motor eléctrico de 214 caballos de potencia y torque de 310 N·m, alcanza los 100 km/h en 9,3 segundos. La batería Blade de 71,8 kWh garantiza seguridad y durabilidad, mientras que la carga rápida permite recuperar energía en aproximadamente una hora.

El habitáculo sorprende con el sistema BYD Intelligent Cockpit, pantalla giratoria HD de 12,8”, nueve parlantes, imagen panorámica 3D y asientos delanteros ventilados y calefaccionados. A nivel de seguridad, la Song Plus EV ofrece un robusto paquete ADAS con asistencias de frenado, control de velocidad, detección de punto ciego y monitoreo de fatiga del conductor.

Su precio en Colombia es de $174.990.000, una cifra que busca seducir a quienes quieren dar el salto definitivo a la movilidad eléctrica.

Las nuevas camionetas de BYD que buscarán poner a la marca a volar

Con estas dos versiones, BYD deja claro que su objetivo es liderar el segmento de las SUV de nuevas energías en Colombia. Mientras la DM-i 1.5T ofrece la tranquilidad de un híbrido enchufable con gran autonomía, la EV se convierte en la opción ideal para quienes quieren cortar de raíz con la gasolina.

Ambas comparten un mismo sello: diseño inspirado en la estética marina, tecnología de punta y un enfoque en la seguridad que las ubica entre las SUV más completas de su categoría.

