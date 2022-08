Una niña barranquillera llegó a la NASA

Por: Iván Meneses |

agosto 23, 2022

Los sueños de los niños de los colegios públicos de Barranquilla vuelan fuera de la Tierra.

Juana Estrada Díaz, estudiante de la institución educativa San Gabriel, llegó éste sábado a Houston, Texas (Estados Unidos) para participar en el proyecto de inmersión al Rapace Center de la NASA.

La barranquillera, de tan solo 13 años de edad, fue elegida junto a 34 niñas de Colombia para explorar durante cinco días las instalaciones de la NASA, y conocer de cerca la vida de la mujer astronauta como era su mayor sueño.

Gracias a la convocatoria liderada por la fundación " She Is, a través del proyecto " ella es astronauta". Juana Estrada será una de las cuatro expositoras que no solo representará a Barranquilla, sino a Colombia, en este importante encuentro.

3.000 niñas del país amantes de la astronomía aspiraron para conocer la NASA.

Desde los 7 años, Estrada Díaz le nació la pasión por conocer los misterios del espacio y de todo lo que encierra la ciencia. Hace un año conforma el semillero de investigación en ciencias Espaciales (SICE), que lidera el profesor Erquinio Taborda, por medio del cuál dos jóvenes también de la capital del Atlántico tuvieron la oportunidad de conocer las instalaciones de la NASA en el año 2019.

"Juana es la representación de que si se puede y que en los colegios distritales si hay talento" afirmó el alcalde Jaime Pumarejo. Así mismo el mandatario exaltó el acompañamiento de los docentes que se llenan de capacidades a través de la oferta de becas distrito, siendo está la administración que más becas ha destinado para la comunidad educativa: más de 5.000 becas para estudiantes de universidad al barrio y alrededor de 4.000 de inglés para el trabajo.