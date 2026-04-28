- Una fiscal y dos fiscales especializados destaparon los posibles delitos que tienen en jaque a Lili Pink

Liliana Trujillo quien estuvo con la Fiscal Luz Adriana Camargo en la caída de un presidente de Guatemala, lidera el equipo que lleva años investigando

En medio del operativo realizado contra la marca Lili Pink y su dueño Lili Brands, la Fiscalía, que tiene en la dirección a Adriana Camargo, ordenó medidas legales contra 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad comercial. Las acusaciones de la Fiscalía contra la marca Lili Pink consisten en lavado de activos por cerca de 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito y contrabando.

Los fiscales que lideraron la operación contra Lili Pink son Aura Liliana Trujillo Rojas, Leonardo Quevedo Castillo y Juan Felipe Cárdenas. Trujillo fue clave en la operación en el rol de delegada contra finanzas criminales. Por su parte, Quevedo es el jefe de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales; por último, Cárdenas es el encargado de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio.

La fiscal Liliana Trujillo es contadora de la Universidad Libre; en su experiencia se conocen sus inicios como perito contable en agosto de 1994, cuando en la Fiscalía seguía la dirección de Gustavo de Greiff Restrepo. Desde esa fecha, Trujillo se ha enfocado en la auditoría contable y fiscal. En Guatemala se desempeñó como jefe de sección de Investigación Financiera en la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICG), alcanzó a coincidir unos años con la Luz Adriana Camargo; no obstante Trujillo se fue de Guatemala en 2019. La CICG fue fundamental en la investigación y caída del entonces presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. En Colombia, desde hace dos años, está de nuevo en la Fiscalía.

Según las investigaciones de la Fiscalía, las evidencias indican que la compañía habría importado mercancías como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos con el objetivo de dar una legalidad a las compras de Lili Pink. Con las transacciones habrían ingresado dinero proveniente de contrabando y lavado dinero. En ese punto fue clave la labor de Trujillo para rastrear el capital y realizar la auditoría del caso, porque cuando hay múltiples compras y ventas suele ser difícil y tremendamente complejo averiguar el fin del dinero.

En cuanto al detalle de las importaciones, el fiscal Leonardo Quevedo Castillo dice haber encontrado pruebas contra Lili Pink que indican que habría camuflado dineros de contrabandistas y de otros delincuentes en la importación de ropa femenina. Quevedo es abogado de la Universidad Libre de Bogotá e ingresó a la Fiscalía en 1994. Para 2021, Quevedo ya lideraba la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales; en particular, es experto en la detección de redes de contrabando.

La última parte de la operación fue realizada por Juan Felipe Cárdenas, un abogado de la Universidad de Medellín especializado en la incautación de bienes. En el caso de Lili Pink, la Fiscalía accedió a bienes cercanos valorados por 54.000 millones de pesos y a un posible contrabando que superaría en valor los 75.000 millones.

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