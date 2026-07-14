- Una joven presentadora de televisión y un viejo amigo del Tigre cercano a Uribe serán los voceros oficiales

Carolina Gómez, con lazos con el movimiento cristiano que pesó en la elección y quien trabajaba en Red+ estará en Bogotá y Miller Soto actuará desde Barranquilla

Ser portavoz del gobierno ante los medios de comunicación es una función que empezará en Colombia desde el 7 de agosto, con dos designados por el presiente electo Abelardo de la Espriella: Miller Soto y Carolina Gómez. Solo un antecedente se dio en el gobierno de Ernesto Samper en 1994. Fente al cuestionamiento permanente que soportó por el señalamiento de la financiación de su campaña por parte del Cartel de Cali, optó por nombrar portavoz suyo al sociólogo y escritor Carlos Castillo para no tener que enfrentar los medios. Fue un doble rol porque Castillo, quien había sido representante de Unicef en Colombia, se desempeñó como consejero presidencial para la política social.

El formato planteado por el presidente electo buscaría una voz oficial unificada –a la manera de Estados Unidos con la vocería de la Casa Blanca- que en la práctica es una formalidad porque el Presidente Trump siempre pasa por encima con declaraciones directas o a través de su red Truth Social, algo que muy probablemente puede ocurrir con De la Espriella y su potente red social.

Los escogidos, un viejo amigo para actuar en Barranquilla y una periodista desde Bogotá

De la Espriella reiteró oficialmente que la vocería principal y oficial del Gobierno la ejerce el presidente a través de la Oficina de Vocería Oficial del Gobierno de Colombia y de la Oficina de Prensa con sus dos representantes: el guajiro Miller Soto quien es amigo personal suyo y político de vieja data del Centro Democrático y la periodista Carolina Gómez quien además de ser de Red+ Noticias de propiedad del mexicano Carlos Slim, está vinculada al movimiento cristiano.

La violencia forzó a Miller Soto Solano a trasladarse junto a su familia de Barrancas en La Guajira a Barranquilla. Hijo de José Soto Bernardinelli, alcalde de Barrancas (1990-1993) y de Ivonne Solano hija de poeta guajiro Guillermo Solano. El ancestro italiano de los Berardinelli, quienes además han sido muy fuertes políticamente en la región, es otro punto de cercanía entre el Tigre y su vocerro, ellos han compartido en más de una ocasión días en la Toscana donde vivía De la Espriella con su familia hasta su regreso a Barranquilla el año pasado, poco antes de lanzar su candidatura presidencial en noviembre del 2025.

Miller empezó su carrera política a lo 19 años como concejal de Barranquilla, el más joven de esa corporación, después de haber sufrido un traumático suceso. A los 15 años, el 10 de octubre de 1990, fue secuestrado por la guerrilla de las Farc en el Instituto Cristo Rey, que funciona en las afueras del municipio de Fonseca, en la vía a Barrancas. En el operativo de rescate de las autoridades que empezó en Los Pondores, jurisdicción de Conejo, corregimiento de Fonseca, se produjo el primer choque armado que alcanzó a Miller con dos balazos uno de los cuales lo dejo sin volver a caminar.

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La dificultad física no ha sido para él una limitación, el tesón lo ha llevado a ser un ganador. Como abogado de la Universidad Libre, como doctor en Administración Pública y Hacienda Pública de la Universidad de Verona, en Italia, donde entro por méritos al ser universidad pública, y donde fue profesor de los maestrantes.

Allí tomó la pasión por la docencia. Ha sido docente de investigación de la Universidad Autónoma del Caribe. Actualmente es uno del Seminario sobre Gestión Pública que realiza la Contraloría Distrital de Barranquilla, a través de la Oficina de Participación Ciudadana en convenio con la Esap, y la alterna con clases a los alumnos de posgrado y maestría en las universidades Libre y Simón Bolívar.

Amigo de Uribe y aliado político del Centro Democrático

Políticamente ha sido siempre cercano al Centro Democrático, amigo de Alvaro Uribe. En 2022 quiso ser senador, pero se quemó. Uribe lo pondera en público y quienes lo conocen hablan de él como un buen lector, hombre culto y riguroso en sus planteamientos. Casado desde 1994 con Roxana Solano Berardinellii, además de estar emparentada fue su novia de toda la vida, con quien tiene un hijo, José William de 18 años

Cuatro años después de la fallida llegada al Congreso, en el consejo de ministros de Abelardo de la Espriella en su casa barranquillera, el presidente electo preguntó ante los asistentes:

—¿Dónde está Miller? —Aquí está Miller, uno de nuestros voceros.

Miller ejercerá el nuevo rol desde la sede presidencial alterna en Lagos de Caujaral

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La vocera predestinada, una araucana hija de un pastor cristiano

Hace siete meses, Abelardo de la Espriella le dijo a Carolina Gómez: “Tú vas a ser mi Karoline Leavitt” A ella se le suele ver detrás de un atril comunicando la agenda y las políticas del presidente Donald Trump, y respondiendo preguntas de periodistas en ruedas de prensa. Carolina Gómez desempeñará ahora esa función para el Tigre que llegó a presidente. El nombramiento anticipado se materializó el 10 de julio tras ganar las elecciones.

Carolina Gómez Sánchez llegó de Arauca a Bogotá con su mamá, sufriendo el rigor de la violencia guerrillera y paramilitar. En la capital la mamá conoció al pastor cristiano Eduardo Gómez, con quien se casó. El pastor, quien actualmente es Canciller de la Alianza Evangélica Latina (AEL) y Comisionado para la Libertad Religiosa ante la Organización de Estados Americanos (OEA), adoptó a Carolina.

Ella es una guerrera, al decir de sus amigos. En Bogotá estudió en colegios cristianos y Derecho mientras trabajaba- Su primer jefe el exministro de Defensa, comisionado de Paz y embajador en Bruselas Rodrigo Rivera, quien también es un activo como cristiano evangélico.

Abelardo De la Espriella espera que la periodista de televisión cumpla con un rol semejante al de Karoline Leavitt, la vocera de Trump en la Casa Blanca

Se especializó en Texas y fue directora ejecutiva de la Cámara Colombo Israelí, con gran habilidad natural para las relaciones públicas. En su celular puede tener los contactos de Petro, Uribe y De la Espriella, quienes la saludan por su nombre.

Hace cuatro años Álvaro Uribe le ofreció un renglón en la lista para la Cámara por el Centro Democrático, pero prefirió seguir su carrera periodística en Red + Noticias últimamente bajo la dirección de Govanni Celis quien acaba de ser retirado del noticiero en condiciones difíciles para él.

La nueva vocera presidencial completó más de seis años en el canal de televisión por suscripción al que tienen acceso los abonados de Claro, el sistema de telefonía de propiedad del mexicano Carlos Slim. En más de una ocasión Carolina tuvo al candidato de Firmes por Colombia en el set de noticias. Las distintas iglesias cristianas, cuyo apoyo logró articular el recién nombrado ministro de Vivienda el exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán fueron claves para el triunfo del Tigre.

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El tránsito de Carolina Gómez, presentadora y directora de relaciones corporativas de un canal privado como es Claro Media a portavoz en la Casa de Nariño de un presidente que estará la mayor parte del tiempo fuera de Bogotá es el nuevo desafío de la periodista que no se había dejado tentar por la política.

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