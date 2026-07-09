- Lagos de Caujaral, el exclusivo club y conjunto residencial en Barranquilla desde donde despachará De la Espriella

El presidente electo tiene allí su casa rodeada de vegetación y será el centro del poder presidencial a la manera de lo que es Mar-a-Lago en la Florida para Trump

Tal como hizo el Presidente Rafael Núñez, quien gobernó desde Cartagena, Abelardo De la Espriella no presidirá el país desde Bogotá, como es costumbre para los mandatarios colombianos, sino que lo hará desde Barranquilla, su fortín político y empresarial.

El presidente saliente, Gustavo Petro, se había quejado del palacio presidencial, al que señaló en sus primeras horas de gobierno de “bien triste, gris y frío” y hace ya casi un año describió como “horrible y mal hecho y frío. Parece de París en invierno, pero mal hecho”.

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Otros mandatarios recientes, a su manera, le hicieron el quite a la construcción erigida en el predio donde nació el prócer Antonio Nariño y que fue inaugurada el 20 de julio de 1908. Juan Manuel Santos, durante sus dos periodos, mantuvo su residencia en el norte de Bogotá; así como Iván Duque, para quien primó mantener la cotidianidad de sus hijos menores sin sobresaltos ni cambios bruscos.

De la Espriella —por su parte— eligió un verdadero club campestre, donde hay un enorme conjunto residencial, cuyos lotes pueden superar con facilidad los 1.000 metros cuadrados y con valores que arrancan sobre los $ 4.000 millones y pueden sobrepasar los $ 10.000 millones.

Lago, canchas de golf y vecinos ilustres

El club es famoso por su verde campo de golf de 18 hoyos enmarcado en el borde norte del Lago del Cisne y famoso por su hándicap: las fuertes brisas que elevan la dificultad de cada golpe.

Los socios pueden disfrutar, además, de una amplia gama de deportes que incluyen equitación, tenis, fútbol, softbol y natación. Además, una biodiversidad conformada por aves y reptiles. Recientemente, uno de estos animales fue mostrado por el Presidente electo desde el patio de su casa.

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El condominio es dirigido por Juan Amín Hernández, hermano del ex congresista Jaime Amin Hernández y tío de Mauricio Gómez Amin, designado ministro de Comercio y exsenador del partido liberal.

El exclusivo lugar cuenta con varios restaurantes y bares con cartas gourmet y ambientes elegantes y tropicales. También salones para eventos, zonas húmedas (saunas, duchas, cabinas de masajes), salón de belleza y barbería, gimnasio, parque infantil y atracciones dirigidas para los pequeños.

Un Presidente que piensa en su familia

Justamente, De la Espriella, aparte de querer aportar un toque de frescura al sitio donde despachará como mandatario, hizo su elección pensando en sus cuatro hijos, todos menores de edad y sus rutinas diarias, incluyendo la ida al colegio.

Lagos de Caujaral existe desde 1968. Ese año, varias personalidades, todos amigos de Karl C Parrish, decidieron crear un espacio rodeado de naturaleza, enmarcado entre el Lago del Cisne y cercano Mar Caribe y al Rio Magdalena. La urbanización fue impulsada por la constructora de Parrish, un gringo que llegó a Barranquilla en la época de oro de la ciudad.

La empresa Parrish & Cía. fue la misma que desarrolló el icónico barrio barranquillero El Prado —y sus lujosas mansiones— a inicios del siglo XX, muy al estilo de Coral Gabbles, en la Florida. El gerente urbanizador del tradicional sector barranquillero fue Raúl Lascano Cerro, un aventajado topógrafo barranquillero.

Vecinos y enemigos

El área de Caujaral, nombrada así por su gran población de árboles de cáujaro (saúco), era originalmente el campamento de máquinas de Parrish y Cía. Más adelante, Karl Parrish, propietario de la empresa y entusiasta del golf y el tenis, inició la construcción del campo de ese deporte, mientras otros socios y empleados desarrollaron deportes náuticos en el lago adyacente.

Actualmente, es un opulento sector -resguardado detrás de vallas, porterías y seguridad privada- que sirve de punto de encuentro de la élite barranquillera y de la región Caribe, que ha visto algo mermada su tranquilidad mientras avanzan rápidamente las adecuaciones de la residencia de De la Espriella, de cara a su posesión el próximo 7 de agosto.

Allí, en el mismo vecindario, se mueve también una de las figuras del actual gobierno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, con quien De la Espriella ha tenido varias confrontaciones públicas.

A pesar de estar rodeado de personajes ilustres, algunos colegas empresarios y otros acérrimos enemigos políticos, De la Espriella se decidió por su casa a la hora de gobernar el país.

A las 6 pm de este viernes 10 de julio, el lugar tendrá su inauguración como despacho presidencial cuando se lleve a cabo el primer consejo de ministros con los 10 designados hasta la fecha: Rodrigo Lara (Interior), Iván Cancino (Justicia), Jorge Eduardo Mora (Defensa), Omar Bula (Relaciones exteriores), Mauricio Gómez Amín (MInTic), Fabio Arjona (Ambiente y desarrollo sostenible), Jaime Beltrán (Vivienda, ciudad y territorio), Elsa Noguera (Transporte) y Juliana Gutiérrez (Deporte).

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