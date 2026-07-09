- El poder de la clase política de la que Abelardo denigró empieza a pesar en el gabinete ministerial

El presidente electo no ha logrado cumplir a cabalidad s promesa y hasta ahora hay mayoría de ministros de los de siempre y solo hay cuatro de los de nunca

Ambiente, y los nombrados primero de Hacienda e Interior. Con el último de Relaciones Exteriores nombrado hoy, quedan 7 por definir.

Omar Bula Escobar se ha movido con soltura en las relaciones internacionales y en el mundo académico. Es profesor de posgrado en la Universidad Sergio Arbleda donde se graduó el presidente electo y empezó a realizarse el empalme. Su hermano Germán es consejero de Estado, su padre Germán Bula Hoyos, fue cacique electoral de Montería, la misma ciudad de donde proviene el padre de Abelardo. Su otro hermano Jorge Iván es el polo opuesto, fu compñeo de tesis de Petro en el Externado a quien nombró rector de la Esap.

Coon Omar Bula, el canviller

Políglota, administrador de empresas de la European University y de la Universidad de Lovaina la Nueva, estudió negociación Estratégica y tiene una especialización en Management Corporativo en la ADEN/ Harvard Business School. Estuvo 20 años con Naciones Unidas en diversas naciones y se autodefine “cristiano y prooccidental”.

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Tan cristiana como Bula es Viviane Morales, a quien Abelardo le ha entregado la Educación. Fue la primera mujer en ser fiscal general de Colombia, cargo que desempeñó durante un año, en el gobierno de Juan Manul Santos. A la Cámara llegó por el Partido Liberal y movimientos cristianos, y fue senadora en dos periodos, el último en 2018, que interrumpió en 2017 cuando renunció al partido por discrepancias frente al proceso de paz y para lanzarse a la presidencia. En el gobierno de De la Espriella encabeza el ala más conservadora junto con su esposo Carlos Alonso Lucio, ideólogo de la campaña.

Por fuera de los partidos políticos, el biólogo marino y vicepresidentede Conservación Internacional de Colombia, Fabio Arjona Hincapié tendrá en sus manos el Ministerio de Ambiente. En el gobierno de Samper fu viceministro de esa cartera, pero solo duró un año, en 1999 fue gerente ambiental y socioeconómico de la hidroeléctrica Urrá, e impulsó la meta global 30x30 para blindar el 30 % de áreas terrestres y marinas. Se la verá con el fracking

Con Mauricio G{omez, el mincomercio

Aunque Abelardo de la Espriella se montó en el tema de los Nunca y los Siempre para señalar su independencia de la política tradicional, a su gabinete llegarán algunos que han tenido figuración y peso en ella, como Mauricio Gómez Amín que va a MinComercio. El exsenador liberal fue el enlace con los políticos que entraron a apoyar al entonces aspirante de forma discreta. Ha sido muy cercano al presidente del Partido Liberal, César Gaviria, y al clan Char. Opositor acérrimo de Petro, en 2025 aspiró a la Presidencia con el Partido Liberal, pero se bajó de su aspiración y entró a la campaña de De la Espriella.

Con el vicepresidente y Elsa Noguea, mintransporte, hinchas de la Selección

Otra ficha de la Casa Char, Elsa Noguera, llegará al Ministerio de Transporte. Bajo la sombra del poderoso grupo político barranquillero ha sido gobernadora del Atlántico y fue la primera mujer elegida por voto popular como alcaldesa de Barranquilla. Economista de la Javeriana, fue ministra de Viivienda en el gobierno de Juan Manuel Santos.

La hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez será la ministra de Deporte, Juliana Gutiérrez Zuluaga es administradora de empresas con un magíster en administración de riesgos, no ha ocupado ningún cargo público ni tiene experiencia en el sector deportivo. Fue aspirante al Senado por el Movimiento Creemos. Graves problemas de salud de sus hijos la han acercado al estudio de la reforma a la salud.

Del Partido Liberal y cristiano es Jaime Beltrán, nombrado por Abelardo en MinVivienda. Beltrán fue el gerente regional de la campaña de De la Espriella y fue clave para trabajar electoralmente con las iglesias cristianas. Fue alcalde de Bucaramanga hasta finales del año pasado, cuando el Consejo de Estado anuló su elección.

Con Beltrán hizo llave en los Santanderes el mayor general retirado Jorge Eduardo Mora López, quien pondrá marchar el plan de seguridad de De la Espriella desde el Ministerio de Defensa. El presidente Gustavo Petro lo retiró con otros generales 5 días después de posesionarse. Viene de una familia nortesantandereana de padre militar, abuelo militar y desde su Cúcuta natal unió a los reservistas que le dieron una caudalosa votación al Tigre.

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Como Abelardo, Iván Cancino es un mediático penalista que irá al MinJusticia. Ha defendido a políticos de alto perfil, como al exsenador Arturo Char, por compra de votos. Es amigo del presidente electo y lo apoyó activamente en la campaña. Se cree que si hay reducción estatal, Justicia se fusione con el Ministerio del Interior y, Cancino pasaría a un viceministerio. Entre el 2002 y 2011 hubo un Ministerio del Interior y de Justicia e Colombia que empezó con Fernando Londoño Hoyos durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Los primeros ministros que designó De la Espriella fueron el de Interior a Rodrigo Lara Restrepo y el de Hacienda a Miguel Gómez Martínez. Rodrigo Lara llegó a la campaña de Abelardo tras un fallido intento de ser alcalde Bogotá por firmas tras la ruptura con el Nuevo Liberalismo de los hermanos Juan Manuel y Carlos Fernando Galán que acaba de recibir nuevamente su personería. Su padre, asesinado por Pablo Escobar, había fundado el partido con el también inmolado Luis Carlos Galán. Con Vargas Lleras de Cambio Radical llegó a la Camara donde fue presidente y logró curul en el Senado en 2018.

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Miguel Gómez Martínez, hermano mayor de Enrique Gómez Martínez, quien revivió a Salvación Nacional con Abelardo, tomará las finanzas del país desde el MinHacienda en un momento crítico. Excongresista por el partido de La U, embajador en París durante el primer cuatrienio de Álvaro Uribe Vélez, el bogotano de 65 años, miembro de la tradicional familia conservadora, fue vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda y dos veces decano de Economía de la Universidad del Rosario. En una carrera contrarreloj tendrá que enfrentar el déficit fiscal mientras aterriza a la promesa de reducir los impuestos y sopesa la idea de renegociar la deuda en el exterior.

A estos 11 ministros se unirán 7 que le faltan por nombrar a Abelardo de la Espriella:Salud, Minas y Energía, Trabajo, Agricultura, TIC, Cultura, y Ciencia y Tecnología.++

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