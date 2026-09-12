Una empresa digital de aseo de hogares y oficinas le ha ido ganando terreno a la tradicional Casa Limpia

Casalimpia, con casi siete décadas en el mercado, se ha convertido en la empresa líder en actividades de aseo en el país. Sus ventas de $495.113 millones en 2025 corresponden únicamente a la empresa insignia de una organización que se ha expandido a otras diez compañías relacionadas. Sin embargo, la nueva realidad tecnológica la ha llevado a enfrentar la competencia digital de firmas como Hogarú, el emprendimiento líder nacional en servicios de aseo para hogares y oficinas.

Casalimpia nació cuando el periodista y columnista de El Espectador Hernando Giraldo Álvarez tuvo la idea de ofrecer servicios de limpieza a empresas. En 1959 inició operaciones con un capital de doce escobas, doce trapeadoras, una brilladora, una aspiradora y un solo operario.

Los primeros contratos apenas alcanzaban para cubrir el arriendo, por lo que Giraldo recurrió a la incorporación de socios. En 1964, la llegada de Diego Giraldo Restrepo y Rodrigo Rivas Betancur le dio un nuevo impulso a la firma, pero el verdadero despegue llegó con el contrato de mantenimiento del Aeropuerto El Dorado. Este compromiso requería una máquina especial de limpieza valorada en 6.000 pesos —una suma considerable en la época—, cuya adquisición a crédito impulsó la consolidación de la compañía.

Hernando Giraldo era un emprendedor polifacético que en 1967 abrió el famoso restaurante El Zaguán de las Aguas en el centro de Bogotá para atender al turismo. De ese modo delegó la gerencia de Casalimpia en su hermano Eduardo, quien se había vinculado al negocio mediante la compra de las participaciones de los demás socios. La estructura directiva cambió nuevamente en 1972 cuando Jaime Giraldo Rivera adquirió las acciones de Eduardo y Hernando, asumiendo la gerencia y el 60 % de la compañía. Con el tiempo, su hijo Alberto Giraldo Giraldo asumió las riendas de la empresa.

Los hermanos Alberto y Camilo Giraldo durante la celebración en 2019 de los 60 años de Casalimpia

Otro de los hijos de Jaime, Camilo Giraldo, ingresó a la compañía en 1974 como mensajero y ocupó diversos cargos hasta relevar en 2012 a su hermano Alberto en la presidencia, cargo en el que permaneció durante siete años antes de asumir la presidencia de la junta directiva. Bajo la gestión de los hermanos, Casalimpia diversificó su portafolio hacia servicios del hogar, cuidado de adultos mayores e infantiles, planchado, montajes e instalaciones, además de líneas especializadas en mantenimiento locativo, eléctrico e hidráulico, y limpieza industrial para sectores como salud, banca e industria.

El conglomerado se ha expandido a través de nueve empresas relacionadas en áreas como limpieza de alta complejidad, seguridad y vigilancia, servicios temporales y outsourcing, químicos especializados, catering clínico y corporativo, entrenamiento canino para detección de sustancias e importación de maquinaria. Esta expansión también ha sido geográfica, con presencia en Ecuador, Guatemala y Miami. Estas filiales están dirigidas por la tercera generación familiar con el objetivo de que la operación internacional represente el 30 % de los ingresos totales en los próximos años.

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La llegada de la competencia digital

A esta tradicional empresa le ha surgido competencia en los emprendimientos digitales de limpieza, los cuales ofrecen mayor rapidez en la reserva, facilidad de pago digital, flexibilidad sin contratos de larga duración, cumplimiento de requisitos de ley, calificaciones de otros usuarios y respaldos mediante seguros.

Hogarú es la empresa de base tecnológica líder en el país, fundada en 2015 en Bogotá por el colombiano Óscar Peña, el español Gonzalo Úcar y el italiano Matteo Cera, quienes se conocieron trabajando como consultores en la firma McKinsey en Colombia. Los tres identificaron de primera mano la dificultad de encontrar personal de aseo de confianza al mudarse a una nueva ciudad y vieron en esta necesidad una oportunidad de negocio.

Se retiraron de su trabajo para apostarle a prestar servicios de aseo por horas o tiempo completo a través de profesionales capacitadas y contratadas con todas las prestaciones de ley. La startup recibió el respaldo de grandes aceleradoras como Wayra (de Telefónica) y Y Combinator (de Silicon Valley). Posteriormente levantó más de USD 1.5 millones en rondas de capital de riesgo con fondos como InQlab, Velum y VentureCity.

Los fundadores originales de Hogarú se retiraron cediéndole el liderazgo a Juan Sebastián Cadavid

Tras superar la crisis de la pandemia, los fundadores se retiraron formalmente en 2020 y la gerencia fue asumida por Juan Sebastián Cadavid, un ex-Rappi que lideró la fusión con la startup mexicana Homely, empresa líder en limpieza de negocios en México fundada por Edgar Tello y Melina Cruz. Mientras Hogarú enfoca el 70 % de sus operaciones en hogares y el 30 % en empresas, Homely opera a la inversa. A través de esta alianza estratégica, ambas marcas integraron sus operaciones y tecnología manteniendo sus nombres comerciales en cada país y operando bajo una estructura compartida liderada por Melina Cruz como CEO de Homely y Juan Sebastián Cadavid como CEO de Hogarú.

El principal atractivo de Hogarú es el pago exclusivo por horas o días de servicio para hogares y oficinas, con personal verificado y asegurado por la empresa, y sin relación laboral directa entre la profesional de limpieza y el usuario. La plataforma opera en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla mediante modalidades prepago y pospago a través de su aplicación móvil y sitio web.

El choque entre la trayectoria de más de seis décadas de Casalimpia y el dinamismo de plataformas tecnológicas como Hogarú refleja la reconfiguración del mercado de servicios de aseo en Colombia. La capacidad de mantener la confianza del cliente adaptándose a estas nuevas dinámicas determinará quién liderará el sector en los próximos años.

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