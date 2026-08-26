Yuno, empresa digital creada por dos ex-Rappi que compite con los gigantes mundiales de pagos

Su gestión de medios de pagos electrónicos que opera las 24 horas en 210 países ha recibido más de 35 millones de dólares de capital de riesgo

Yuno, la fintech colombiana especializada en tecnología para la gestión de transacciones digitales y la optimización en la aprobación de pagos, se ha consolidado como una de las startups más ambiciosas del ecosistema tecnológico latinoamericano tras lograr una expansión que ya alcanza a más de 210 países.

Yuno fue fundada en Bogotá, en 2021, por dos ex miembros de Rappi, la startup colombiana más valiosa (cuyo valor se estima por encima de los USD 5.000 millones): Juan Pablo Ortega, economista de la Universidad de Cornell y piloto comercial, y Julián Núñez, economista de la Universidad de los Andes con experiencia previa en banca de inversión.

Ambos se conocieron en el equipo de pagos de Rappi, donde Ortega además de cofundarla lideró la arquitectura de pagos, fraude y el diseño de RappiBank, mientras que Núñez desarrolló la solución "Paga con Rappi", dirigió el brazo de comercio electrónico y lideró la expansión a Brasil.

Su experiencia les permitió identificar uno de los mayores dolores de cabeza del comercio digital: la complejidad de integrar decenas de herramientas antifraude para vender en distintos mercados. Con Yuno decidieron simplificar dicho proceso.

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Un poderoso sistema antifraude

Su plataforma permite que un comercio se conecte una sola vez y, desde allí, administre cientos de proveedores de pago alrededor del mundo. En un mercado donde cada país utiliza tarjetas, billeteras digitales, transferencias o soluciones locales diferentes, esa integración única reduce costos, facilita la operación y mejora la aprobación de las transacciones.

Además, en un mercado altamente fragmentado y con una oferta creciente de métodos de pago alternativos, la plataforma resuelve la complejidad y los costos de administrar múltiples pasarelas y herramientas antifraude. Este sistema incrementa las ventas de los comercios entre un 2% y un 10%, elevando la tasa de aprobación entre un 1% y un 5%, además de permitir la recuperación de la mitad de las transacciones fallidas.

La empresa fue reconocida como una de las start-ups más relevantes del ecosistema fintech a nivel mundial por CBInsights en 2025

El éxito de Yuno radica en permitir a las empresas gestionar pagos en más de 210 países y conectarlas con más de 1.200 métodos de pago mediante una sola integración tecnológica que se ofrece bajo el modelo: SaaS (Software as a Service).

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Expansión a Europa, África y América

La firma ha fortalecido su red de oficinas operativas en Bogotá, São Paulo, Singapur, Shanghái y Portugal, mientras alista aperturas estratégicas en Londres y Qatar. Entre sus más de 250 clientes globales, figuran gigantes internacionales como McDonald's y Ant Financial, además de empresas regionales como Farmatodo y la propia Rappi.

La expansión también ha obligado a resolver problemas inéditos. Operar con clientes distribuidos entre Asia, Europa y América significaba disponer de equipos humanos de guardia disponibles para atender incidentes de pagos las 24 horas del día durante 7 días a la semana.

Gracias a la integración de herramientas de inteligencia artificial, en noviembre de 2025 lanzó Nova IA, que opera agentes de inteligencia artificial de forma continua desde la infraestructura de Yuno, interactuando en más de 70 idiomas a través de llamadas o WhatsApp oficial para asistir al comprador y garantizar la finalización exitosa de las compras.

Desde sus primeros pasos y su expansión hacia el mercado mexicano en 2022, la compañía ha conseguido más de 35 millones de dólares en capital de riesgo provenientes de prestigiosos fondos internacionales como DST Global Partners, Andreessen Horowitz, Tiger Global, Kaszek y Monashees. A esta inversión se han sumado fundadores y referentes del sector, entre ellos Simón Borrero, cofundador de Rappi, y Ricardo Weder, fundador de Justo.

Recientemente, la firma reforzó su equipo directivo con ejecutivos procedentes de gigantes de infraestructura financiera como Binance. Con estas incorporaciones, Yuno proyecta alcanzar su punto de equilibrio financiero hacia finales de 2026 o 2027, apuntando a registrar un promedio cercano a los 200.000 usuarios activos mensuales y un volumen total de operaciones de 4.000 millones de dólares para finales de 2027.

En un ecosistema donde la mayoría de startups colombianas siguen concentradas en el mercado local o regional, Yuno tomó un camino distinto al momento de su creación: construir una infraestructura para el comercio electrónico mundial. Si logra cumplir las metas que se ha trazado, la compañía, nacida en Bogotá, podría convertirse en uno de los primeros jugadores latinoamericanos capaces de disputar espacio a referentes globales como Stripe y Adyen en el negocio de los pagos digitales.

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