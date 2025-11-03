Los creadores de los 10 startups colombianas a quienes le cambió la vida con un chispazo

Rappi de Simón Borrero y socios, Habi de Brynne McNulty y Noguera, y Addi por Santiago Suárez son las marcas más valiosas, pero hay novedades en el ranking 2025

Cuando se juntaron para crear Rappi en 2015 nunca pensaron en el gigante en que podría convertirse y que hoy es reconocida como la la SuperApp latinoamericana. En una década ha revolucionado el sector de entregas a domicilio y el comercio digital en Colombia y la región. Con operaciones en nueve países, más de 250 ciudades y más de 30 millones de usuarios, Rappi ha recibido cerca de 2,2 mil millones de dólares en inversión, lo que la ha convertido en el primer unicornio colombiano, clasificación que recoge a aquellas empresas que durante sus primeros diez años logran alcanzar un valor de USD 1.000 millones sin haber entrado a bolsa y sin haber cambiado de dueños.

Rappi ha sabido crear un ecosistema digital propio que conecta a usuarios, repartidores, comercios, bancos y marcas en una misma plataforma. También ha sabido realizar alianzas que potencian su crecimiento. En 2024 la revista Time reconoció a Rappi como una de las 100 empresas más influyentes del mundo resaltando el hecho de que se ha convertido en un verbo en la región.

El ranking en el que Rappi manda fue realizado por las empresas Mitte y BrandValorum en cuyo estudio de valoración combina variables financieras y de fortaleza de marca. En el análisis se consideraron aspectos intangibles como el Know-how y tecnología, datos, capital humano creativo.

En segundo lugar, está Habi, empresa que pertenece a la categoría de Proptech, que hace referencia a la innovación tecnológica aplicada al sector inmobiliario, abarcando compraventa, alquiler, gestión y financiamiento de propiedades. En mayo de 2022 se convirtió en el segundo unicornio de Colombia, solo tres años después de haber sido fundada por el colombiano Sebastián Noguera y la norteamericana Brynne McNulty casada con Julio Rojas Sarmiento, nieto de Luis Carlos Sarmiento Angulo y presidente de la junta directiva de Endeavor Colombia, organización que apoya emprendedores digitales a través de redes, mentoría y acceso a capital.

Habi que nació respaldada por el acceso a la información del sector y clientes de la organización Luis Carlos Sarmiento, ha logrado digitalizar y dinamizar el mercado inmobiliario de Colombia y México a través de una plataforma que utiliza inteligencia artificial para valorar propiedades con precisión. Su gran activo es una gigantesca base de datos de millones de propiedades.

Addi ocupa el primer lugar el sector de Fintech, que comprende soluciones tecnológicas que transforman los servicios financieros con el objetivo de ofrecer mayor eficiencia, accesibilidad y transparencia a los usuarios, gracias a su modelo "compre ahora, pague después" que está creciendo en Latinoamerica.

Fundada en 2018 por Santiago Suárez, Daniel Vallejo y Élmer Ortega, Addi cuenta con unos algoritmos crediticios propios que le permite evaluar y aprobar préstamos en segundos, gracias a lo cual han logrado que su plataforma sea utilizada por 2,5 millones de usuarios en 27.000 comercios aliados que incluyen marcas como Apple, Adidas, Movistar, Alkosto y Almacenes Éxito. Solo este año logró aseguró USD 155 millones en nuevas líneas de crédito.

En cuarto lugar, se ubica Bold, que ofrece soluciones de pago a pequeños negocios en Colombia. Fundada en 2019 por José Vélez, Ana María Sandoval, Sergio Vergara, Enrique Ramírez y Jorge Ulloa, ofrece un exitoso datafono que permite a las tiendas de barrio, comercios pequeños y medianos, y hasta trabajadores independientes recibir pagos diferentes al efectivo, un servicio que les estaba casi que vetado ante las condiciones que exigía el sistema financiero formal y a los altos costos para sus volúmenes de transacciones.

Con más de 100 mil datáfonos activos y más de 100 millones de dólares en inversión, Bold se ha consolidado como un competidor serio en el segmento de pagos digitales. Hace poco, anunció su ingreso al segmento de personas naturales en CDT y en cuentas de ahorro.

Tomás Uribe, Rodrigo Sánchez-Rios y Jerónimo Uribe (CEO)

En quinto lugar, se encuentra La Haus, una Proptech fundada en 2017 por Rodrigo Sánchez-Ríos, Santiago García, Jerónimo Uribe y Tomás Uribe, los últimos dos, hijos del expresidente Álvaro Uribe. La Haus vende propiedades buscando sus clientes a partir de algoritmos y anuncios llamativos en internet. Su intangible más destacado es la plataforma que conecta a las personas que buscan adquirir finca raíz de manera rápida y directa con los desarrolladores de los proyectos inmobiliarios.

El éxito de La Huas se puede medir en la calidad de inversionistas que le han apostado, como Gabriel Gilinksi (hijo de Jaime Gilinski), Simón Borrero (fundador de Rappi), David Vélez (fundador de Nubank), Jeff Bezos (fundador de Amazon), Marc Benioff (fundador de Salesforce) y el artista Maluma.

La sexta marca, y la segunda en el sector de comercio electrónico, es Laika. Esta startup está dedicada a la venta de productos para mascotas un sector que ha crecido un 84,9 % en los últimos 5 años y se proyecta que continue a una tasa del 9,20 % en los próximos diez años, impulsado por la tendencia de mascotas en los hogares. Creada en 2017 por los hermanos Manuela y Camilo Sánchez con Andrea González, Felipe Samper y Tulio Jiménez, ha logrado posicionar su tienda en línea, abrir 9 tiendas físicas en Bogotá, y vender una membresía que ofrece beneficios exclusivos para sus clientes más fieles.

Santiago Gómez y Alejandro Casas (CEO)

Simetrik que cupa el séptimo lugar del escalafón, fue fundada en 2019 por Santiago Gómez y Alejandro Casas. Es la primera de la lista en la categoría de Negocio a Negocio (B2B en inglés). Sus clientes pueden centralizar de principio a fin todas las conciliaciones y controles financieros en una única plataforma que procesa con rapidez millones de transacciones entre diferentes sistemas, como registros de ventas, extractos bancarios y saldos operativos, de forma automática y en tiempo real. Con operaciones en más de 40 países y procesamiento de más de mil millones de registros al día, entre sus clientes se encuentran empresas de diferentes sectores como Bancolombia, Nequi, Davivienda, Rappi, Sura, Banco Falabella y Redeban.

El octavo lugar lo ocupa la marca Chiper, con presencia en Colombia, México, Brasil y Chile. Fundada en 2018 por José Bonilla, Carolina García y Oscar Sarria, su objetivo es digitalizar las operaciones de las tiendas de barrio mediante una plataforma de comercio electrónico, en donde los tenderos pueden abastecer sus negocios en menos de 24 horas sin intermediarios. Chiper les ofrece un sistema de proveedores, stock y análisis de ventas moderno.

José Bonilla (CEO), Oscar Sarria y Carolina García

Las posiciones novena y décima están ocupadas por dos Fintech, Finkargo y Finaktiva. Finkargo fue fundada en 2021 por Tomás Shuk, Santiago Molina y Andrés Ferrer, y ha logrado facilitar el comercio exterior para Pymes en Colombia y México, mediante un financiamiento cuyo proceso es 100 % digital. Incluye servicios complementarios como financiamiento de fletes, verificación de proveedores, inspecciones de mercancías y seguros de transporte.

Finaktiva con sede en Medellín, fue fundada en 2017 por Pablo Santos, quien junto con Ana María Portillo y Jorge León, ha evolucionado de ser una plataforma de crédito para startups a un ecosistema digital completo que atiende el flujo de caja de miles de empresas. Logrando competirle posicionarse como un referente para optimizar su flujo de caja, acceder a liquidez y tomar decisiones financieras con base en datos.

Tomás Shuck, Santiago Molina (CEO) y Andrés Ferrer

