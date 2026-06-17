- Una empresa bogotana le construyó la caja blindada desde donde Abelardo pronuncia sus discursos

La calidad que ofrece Blindex, fundada hace 3 décadas por Felipe Arbeláez, llevó a la campaña del Tigre a contratarla para protegerlo en caso de un atentado

Dar declaraciones polémicas y sin filtro con objetivos de mercadeo, hacer de su nombre su principal activo económico, tener una carrera empresarial exitosa y saltar de allí a la política no son los únicos asuntos comunes en su carrera que tienen Donald Trump y el candidato de la derecha a la Presidencia del país, Abelardo de la Espriella.

Con una mirada desafiante y la convicción de que llegaría a la Casa Blanca, el mandatario nortemarricano apareció, el 21 de agosto de 2024, en un mitin al aire libre en Asheboro (Carolina del Norte), protegido por un vidrio blindado. Dos años después, el Tigre ofrecería una imagen similar en sus correrías electorales.

Durante un evento realizado en Valledupar, el 19 de febrero de 2026, el abogado y hoy candidato presidencial apareció detrás de una barrera de protección transparente. La escena volvió a repetirse en otros actos públicos, incluido uno realizado el pasado 31 de mayo, cuando pronunció un encendido discurso desde un planchón mientras, a un costado, se alcanzaba a ver el nombre de Blindex.

El candidato no recurrió a una empresa extranjera para reforzar su seguridad. Así como ha apostado por marcas colombianas para parte de su imagen pública, también lo hizo para protegerse.

Blindex es un nombre conocido dentro del sector del blindaje, aunque no suele ocupar titulares. Durante años ha sido protagonista en la protección de vehículos, edificaciones y estructuras de seguridad, convirtiéndose en una de las compañías más reconocidas del país en esta industria.

La empresa acumula más de tres décadas en el mercado. Detrás de ella aparece Felipe Adolfo Arbeláez, quien participó en su fundación el 28 de junio de 1993. Desde entonces, la compañía ha operado principalmente desde Bogotá, construyendo una reputación que la llevó a trabajar tanto con clientes privados como con entidades estatales.

Del anonimato a fabricar vehículos para el Ejército

Durante años pasó desapercibida para la mayoría de los colombianos. Sin embargo, la compañía comenzó a ganar notoriedad a partir de 2012. En ese momento, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, el Ejército Nacional impulsó proyectos para fortalecer sus capacidades de movilidad y protección.

Por esos días, se estableció un acuerdo de cooperación en ciencia y tecnología entre el Ministerio de Defensa, el Ejército y Blindex. De esa alianza surgió el desarrollo de un vehículo táctico blindado conocido inicialmente como Alfa-A.

Tras superar pruebas operacionales realizadas en 2013, el modelo evolucionó hasta convertirse en el Titán-Alfa, un vehículo diseñado para operar en zonas complejas del país. Algunas de estas unidades fueron utilizadas en departamentos como Arauca, particularmente en Tame y Saravena.

El vehículo ganó reconocimiento por su capacidad para resistir impactos de fusilería y explosiones, convirtiéndose en una muestra de que la industria colombiana podía desarrollar soluciones de blindaje para las Fuerzas Armadas. Fue uno de los proyectos más importantes en la historia de la compañía.

La investigación que puso a Blindex en el centro de la polémica

Sin embargo, los logros de la firma fueron controvertidos por investigaciones que sacudieron al sector de los blindajes en Colombia.

En 2023 salió a la luz el denominado escándalo del "carrusel de carros blindados", una noticia que involucró a empresarios, concesionarios, funcionarios públicos y compañías dedicadas a la protección vehicular.

En medio de las indagaciones, el nombre de Blindex apareció mencionado junto al de otras empresas del sector. Diversos medios revelaron avances de las investigaciones de la Fiscalía, que incluían interceptaciones y documentos relacionados con presuntas irregularidades en procesos de contratación.

Entre los nombres que aparecieron en algunos reportes periodísticos figuró el de Felipe Adolfo Arbeláez. Las pesquisas buscaron establecer si existieron acuerdos indebidos para favorecer determinados contratos de blindaje destinados a entidades oficiales.

El caso salpicó a distintas instituciones y puso bajo la lupa a una industria que durante años había permanecido lejos de la atención pública.

De la controversia a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella

Pese a la polémica, Blindex continúa siendo uno de los referentes nacionales del sector. Además de sus vehículos blindados, la compañía se ha especializado en la fabricación de vidrios de alta resistencia, una línea que desarrolla desde finales de los años noventa y cuyos productos han llegado a Estados Unidos.

Quizás esa experiencia fue una de las razones que llevó a Abelardo de la Espriella a confiar en la compañía para reforzar su seguridad durante sus apariciones públicas. Actualmente, la empresa cuenta con plantas de operación en Bogotá, Cali y Barranquilla, ciudades estratégicas dentro de su red de servicios.

Lo cierto es que los vidrios blindados de Blindex se han convertido en parte de la imagen de campaña del candidato. En varios eventos se le ha visto acompañado por esquemas de protección reforzados, escudos balísticos y estructuras blindadas similares a las utilizadas por figuras políticas.

La empresa tampoco ha desaprovechado la exposición. A través de sus canales digitales suele mostrar parte de sus desarrollos tecnológicos y algunos de los trabajos realizados durante más de tres décadas de operación.

Hoy, Blindex vuelve a estar en la conversación pública. Ya no por un vehículo militar o por una investigación judicial, sino por haberse convertido en uno de los aliados de seguridad de uno de los candidatos presidenciales que más ruido está haciendo en el panorama político colombiano.

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