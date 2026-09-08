Una empresa Barranquillera logró producir barcos que tanquean en alta mar

Con las embarcaciones listas la compañía Astilleros Unidos de Barranquilla dirigido por Rodolfo Jamis ya consiguió el permiso de la Armada para hacer los navíos

En Colombia, una de las 10 empresas con capacidad para construir barcos que pueden cargar de combustible a otros en altamar es Astilleros Unidos Barranquilla. La compañía atlanticense es la última en conseguir el permiso de la Armada Nacional para ofrecer el servicio de tanquear embarcaciones sin necesidad de que regresen a puerto.

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La operación ofrecida por la empresa barranquillera se conoce en el sector como bunkering. Dicho servicio permite mantener en funcionamiento a las embarcaciones sin los altos costos económicos que implicaría el regreso a tierra.

Foto Cortesía



A orillas del río Magdalena

Astilleros Unidos Barranquilla fue fundada el 30 de abril de 2002 y tiene como representante legal a Rodolfo Jamis. La compañía opera desde Barranquilla. Su astillero se encuentra a orillas del río Magdalena, una ubicación estratégica para sus actividades navales y fluviales.

Entre las embarcaciones fabricadas por la compañía se encuentran los modelos QBS003 y ECF01, desarrollados para el suministro de combustible a buques comerciales nacionales e internacionales.

Los barcos diseñados por Astilleros Unidos Barranquilla tienen características que les permiten operar tanto en ambientes marítimos como fluviales. Además, cuentan con sistemas de doble casco, diseñados para ofrecer mayor protección ante eventuales emergencias. También con grúas para facilitar las operaciones.

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La actividad de la empresa no se limita a la construcción de embarcaciones. Además, tiene capacidad para fabricar estructuras flotantes y desarrollar maquinaria destinada a sectores como la minería y la construcción. La producción de tanques metálicos es otro de sus frentes.

Una industria en crecimiento

El caso de Astilleros Unidos Barranquilla refleja el desarrollo de la industria en Colombia. Si esta tendencia continúa, el país podría fortalecer su posición como referente regional en construcción, reparación y mantenimiento naval.

Cotecmar ­(Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial,) lidera el sector. La empresa pública y de Cartagena es considerada uno de los principales actores de la industria nacional de embarcaciones fluviales y marítimas. La entidad diseña y construye buques de alta complejidad, entre ellos patrulleras oceánicas y buques hospital.

En Colombia se estima que existen entre 35 y 50 astilleros y talleres navales registrados, concentrados principalmente en la región Caribe, especialmente en Bolívar, Atlántico y Magdalena, con Cartagena como epicentro.

Por su capacidad, Astilleros Unidos Barranquilla hace parte de un grupo de 15 empresas autorizadas en Colombia para realizar operaciones de bunkering. La autorización para la compañía barranquillera fue otorgada por la Dirección General Marítima (Dimar) el pasado 2 de septiembre.

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