- Dos boyacenses llevaron su cerveza artesanal a EE. UU. y abren su propio restaurante Bruder Brewery & Kitchen

Bruder nació en una pequeña bodega de Tunja por iniciativa de los Héctor y Julián asegurandole tal cálidad que ya se han ganado 18 premios internacionales

Mientras la cerveza artesanal sigue buscando ganar terreno en Colombia, una empresa nacida en Boyacá ya comenzó a abrirse espacio en Estados Unidos. Se trata de Bruder, compañía creada por los hermanos Héctor y Julián Martínez, quienes llevaron su apuesta por la cerveza artesanal hasta territorio norteamericano.

Lo que comenzó con un grano de cebada terminó convertido en un negocio que acumula 18 premios internacionales obtenidos en Londres, Bruselas, Atlanta y países como México, Perú, Brasil y Colombia.

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La llegada de Bruder a Estados Unidos comenzó con el envío de contenedores cargados con sus productos. Ahora, la estrategia dio un nuevo paso: la compañía tendrá su propio establecimiento en Florida, ubicado en Oviedo Mall Boulevard, una zona que funciona como punto de conexión con Orlando, Sanford y otras áreas de Central Florida.

Allí, los hermanos Martínez instalaron tanques de fermentación y maduración para producir parte de la cerveza Bruder, elaborada con malta de cebada importada de Alemania e Inglaterra.

El establecimiento contará además con una barra principal de 21 líneas y licencia completa de licor. La propuesta no se limitará a la cerveza artesanal, pues también tendrá cócteles y una oferta gastronómica que buscará combinar sabores colombianos con algunas opciones más tradicionales de Estados Unidos.

De Tunja al mercado internacional

La historia de Bruder comenzó a fermentarse en 2020, aunque la idea de los hermanos Martínez había nacido mucho antes. Ambos salieron de Boyacá con el propósito de aprender a elaborar cerveza al estilo alemán y posteriormente llevaron ese conocimiento a Colombia, donde le imprimieron sello propio.

Hermanos Martínez, los duros detrás de Bruder

La empresa nació oficialmente en 2009. Desde entonces, apostó por probar sus productos directamente con los consumidores. Por eso, Bruder comenzó a llegar a bares y restaurantes, una estrategia que les permitió conocer de cerca los gustos de sus clientes y ajustar sus fórmulas.

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El crecimiento no fue sencillo. La compañía comenzó a punta de créditos y posteriormente participó en a2censo, plataforma de financiación colaborativa de la Bolsa de Valores de Colombia.

Allí consiguió recursos para consolidar su expansión y se convirtió en la primera pyme colombiana en emitir acciones preferenciales por $4.500 millones en el mercado de capitales.

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Actualmente, Bruder cuenta con cerca de 1.944 accionistas y 11 establecimientos distribuidos entre Bogotá, Duitama, Villa de Leyva y Armenia. Durante 2026 también consiguió llegar a grandes superficies como Jumbo, Metro, PriceSmart y Nacional de Licores.

Bruder llega a Estados Unidos a un mercado donde ya han buscado espacio otras cervezas artesanales colombianas: Bogotá Beer Company (BBC) y 3 Cordilleras tienen antecedentes de internacionalización y exportación, mientras la cerveza artesanal colombiana ya reúne más de 150 pequeñas cervecerías.

Ahora, los hermanos Martínez buscan que aquella cerveza que comenzó en Boyacá también encuentre un lugar en el mercado estadounidense, llevando desde Colombia una propuesta que mezcla tradición cervecera alemana con un toque propio.

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