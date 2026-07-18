El ARC Gloria y su entrada en Nueva York como embajador del país en los 250 años de la independencia de Estados Unidos

Construido en España en los años 60 además de ser práctica obligatoria de los cadetes es vitrina del talento nacional y de marca país por todos los puertos del mundo

El Buque Escuela ARC "Gloria", orgullo de la Armada de Colombia, arribó a la ciudad de Nueva York para participar en el prestigioso evento internacional Sail 250, encuentro mundial de grandes veleros y navíos militares organizado para conmemorar el 250 aniversario de la fundación de los Estados Unidos mediante la firma de la Declaración de Independencia en Filadelfia.

El velero insignia de la Armada Nacional zarpó el 28 de abril de 2026 desde la Base Naval ARC Bolívar (Cartagena de Indias). De ese modo, el barco de los colombianos inició el Crucero de Entrenamiento de Cadetes 2026, una ambiciosa travesía formativa y diplomática diseñada para recorrer diversos puertos en Norteamérica, Europa y África.

Tres meses después, el majestuoso navío acaparó las miradas durante el desfile de entrada por el emblemático río Hudson y permaneció con sus puertas abiertas al público en el marco de las festividades del 4 de julio en la Gran Manzana.

Antes de atracar en Nueva York, el buque pasó con gran éxito por Nueva Orleans, la Isla de Cozumel (México) y Boston, consolidando en cada escala los lazos de cooperación naval e histórica de Colombia en la región. Además, izando la bandera nacional en tierra y mar. Tras concluir sus compromisos en Nueva York, la tripulación seguirá su ruta de instrucción para los futuros oficiales de la Armada colombiana en el Crucero de Entrenamiento de Cadetes 2026.

Un aula en el Mar

El ARC "Gloria" es el alma máter flotante donde los alumnos de la Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla" adelantan sus viajes de práctica obligatorios. El velero tiene una capacidad para albergar de forma simultánea alrededor de 100 personas, cifra que incluye a oficiales, suboficiales, instructores, civiles y alumnos.

En su interior, la nave combina armónicamente tecnologías modernas de comunicación y navegación con la rigurosa tradición marinera. Con el fin de promover la identidad del país, el buque suele transportar exposiciones culturales itinerantes de alto valor, entre las que destacan réplicas certificadas del Museo del Oro y sofisticados vitrales conmemorativos.

En términos de ingeniería naval, es un velero de tipo bergantín-barca que cuenta con tres mástiles principales denominados trinquete, mayor y mesana, alcanzando el mayor de ellos una altura de 40 metros sobre el nivel del mar. El navío despliega un aparejo compuesto por 23 velas cuadradas y latinas que cubren un área de lona de 1.693,63 . Sus dimensiones oficiales corresponden a una eslora (longitud) de 76 metros, una manga (ancho) de 10,6 metros y un calado (profundidad) operativo de 4,8 metros.

Un velero de los siete mares

El origen de este gigante de los mares está ligado a una anécdota de la historia militar colombiana. En el año 1966, el entonces ministro de Defensa, el general Gabriel Rebéiz Pizarro, escuchó y respaldó con entusiasmo la propuesta de adquirir un buque escuela para la nación. En medio de una reunión social y a falta de un documento oficial a la mano, el alto mando plasmó su firma y compromiso en una servilleta escribiendo la histórica frase: "Vale por un Velero". Poco tiempo después, el Gobierno emitió el decreto formal que autorizó a la Armada Nacional para contratar la fabricación de la nave con el fin de destinarlo como Buque Escuela de la Armada Nacional.

La tarea fue encomendada a la Sociedad de Construcción Naval Española (La Naval), el principal conglomerado de astilleros y construcción militar/civil en España con sede en Bilbao, lugar donde el 2 de diciembre de 1967 se llevó a cabo la solemne ceremonia de botadura del casco en las aguas de la Ría, motor histórico de la ciudad.

Menos de un año después, el 9 de octubre de 1968, el "Gloria" soltó amarras en el Puerto de Ferrol del Caudillo con rumbo a las Américas, arribando triunfante a su base de Cartagena el 11 de noviembre de ese mismo año. Desde entonces, en sus cubiertas se aprende y se practica la navegación costera, astronómica y electrónica, la maniobra avanzada con velas y cabos, las pitadas marineras y otras destrezas operativas esenciales para la vida marina.

El Buque Escuela ARC "Gloria" de la Armada de Colombia se repara y recibe mantenimiento mayor en los astilleros de Cotecmar (Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial). En particular, sus trabajos de mantenimiento, reparaciones mayores, dique seco y alistamiento se llevan a cabo en la Planta Mamonal, en Cartagena.

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Vitrina del talento nacional y de Marca País

En su pasada temporada de navegación, la edición de 2025, el Buque Escuela "Gloria" transformó su rol tradicional de escuela para constituirse adicionalmente en una robusta plataforma de promoción económica y diplomática gracias a una alianza estratégica articulada por la dirección de Marca País, entidad de promoción ProColombia. El navío llevó a bordo una innovadora experiencia inmersiva y multisensorial concebida para exhibir ante los miles de visitantes internacionales el potencial cultural, turístico, exportador y empresarial de Colombia.

Al abordar el barco, los ciudadanos de diversas latitudes recorrieron el circuito sensorial especializado que exaltó lo mejor de las seis macrorregiones turísticas del territorio nacional mediante un viaje interactivo por sus paisajes, saberes tradicionales y sabores autóctonos.

Tienda Pacifico Colombia en el Buque Gloria en febrero de 2024

Además, la embarcación alberga de forma permanente la Tienda Colombia, que funciona como una vitrina de exposición para productos de emprendimientos locales aliados de Marca País: artesanos, campesinos y productores colombianos que venden sus artículos con sello nacional en los distintos puertos del mundo como Tostaditos Susanita, Frudaqui y Calao Decilia, entre otros. Desde el 2024, también opera la Tienda Pacífico Colombia, que dispone de más de 80 artículos seleccionados de artesanos y productores de la región del Pacífico, listos para ser presentados en más de 11 paradas a lo largo de Norte América y Europa.

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