Santa Marta lleva doce años en manos de la izquierda y el cambio no se ha visto

Todo indicaba que Alfonso Lastra dedicaría su vida a trabajar en el sector privado como lo hizo durante más de una década en la Cámara de Comercio de Santa Marta donde estuvo como director ejecutivo hasta finales del año pasado. Pero no. Decidió dejar la zona de confort y enfrentar las maquinarias políticas para intentar gobernar de otra manera.

Y lo hizo motivado precisamente por todo lo que conoció de su ciudad, por la gente que escuchó y que vio pasando trabajos, mamás que mandaban los hijos a la escuela sin desayuno porque era una de los 200 mil samarios que viven con $ 12 mil pesos diarios, y que cuando llegaban al colegio, casi todos en malas condiciones, se enfrentaban a no tener la merienda porque los dineros del PAE se habían esfumado; de 100 jóvenes que terminan el bachillerato solo 20 pasan a la universidad y miedo se tomó las calles, sin importar el barrio; tristes realidades que muestran que el cambio prometido por Carlos Caicedo y su Fuerza Ciudadana no se dio.

Los samarios siguen sin agua potable y las alcantarillas se rebasan cada vez que llueve, sin que se hayan resuelto los problemas elementales de cualquier ciudad después de doce años de tener control sobre la alcaldía de la ciudad. Había llegado la hora de dejar de ser testigo para empezar a actuar y por esto Alfonso Lastra decidió entrar a formar parte de los diez candidatos que pelean los votos para llegar a la alcaldía de Santa Marta. Este es el tema de la conversación con Juan Manuel Ospina.

Juan Manuel Ospina: Lástima que tengamos que hacer este diálogo a la distancia y no frente al mar caribe, la hermosa bahía de Santa Marta. Pero empecemos Alfonso, en que momento le picó el bicho de la política.

Desde hace tiempo la política, pero como un espectador atento a lo que estaba sucediendo no solo a nivel local sino nacional, finalmente es el escenario donde se tomas las decisiones más importantes, para bien o para mal, de la sociedad. En nuestro caso es fundamental atender lo que sucede hoy en mi ciudad. Santa Marta no ha encontrado soluciones para sus problemas fundamentales y la gran mayoría de la gente no tiene condiciones para vivir decentemente. Algo tan elemental como que los servicios públicos funcionen. No hay derecho a que el agua de los samarios dependa todavía de un carro tanque para que haya agua y así mismo el tema educativo.

Hay una cifra alarmante de 100 jóvenes que terminan el bachillerato solo 20 pasan a la educación superior, eso marca una brecha enorme; nos volvimos una ciudad violenta, escalafón de las 50 ciudades más violentas del mundo –número de homicidios respecto de la población de la ciudad-, como puede uno estar ajeno a todo esto y quedarse como un observador.

Aquí la conversación:

