- Una conocedora de la crisis de Canacol será contrapeso técnico en la junta de Ecopetrol junto al círculo De la Espriella

A Claudia Lafaurie le tocó como VP jurídica la caída de la poderosa productora de gas y ahora redireccionará Ecopetrol de la mano de los de confianza del presidente

Los más cercanos al presidente Abelardo de la Espriella están en la junta directiva de Ecopetrol. Empezando por quien muy seguramente será el presidente de la empresa: el samario Joaquín Gutiérrez Caballero. El estratega de la exitosa campaña del Tigre y amigos de hace décadas, el abogado Carlos Suárez , fue elegido presidente de la junta directiva.

Ambos vienen del bufete De La Espriella Lawyers. Suárez estuvo 20 años y fundó Estrategia & Poder, la rama de comunicaciones del bufete mientras Gutiérrez fue subgerente tres años, y desde el 2009 trajinó por distintas áreas, como el hombre de su confianza. La condición que lo llevó a presidir la petrolera nacional.

El camino está trazado para el manejo de la petrolera sin dificultades porque la junta quedó conformado mayoritariamente por cercanos a De la Espriella, donde lo que prima es la cercanía más que el conocimiento del negocio o del sector de hirocarburos. .

Ludmila del Carmen Vergara, sinceleja raizal, fue compañera de Derecho en la universidad Sergio Arboleda y fue la coordinadora de la campaña de Defensores de la patria. Muy recién posesionado, el 14 de agosto pasado, el presidente la nombró superintendente de Transporte.

La ministra de Transporte Elsa Noguera posesiona a la superinntendente Ludmila Vergara

Sin mayores pergaminos profesionales se ha movido desde Sincelejo con asesorías en la Universidad y la Gobernación de Sucre; el Davivienda, pero ante todo es amiga personal del Presidente y se aplicó a fondo en la campaña.

Otro de los nuevos miembros de la junta que quedará con doble rol, es Jorge Jaller Jaramillo quien es el nuevo embajador en Venezuela, país donde el tema de hidrocarburos en su nueva etapa de la reactivación energética venezolanas.

Con sus antecedentes de haber sido directivo del Éxito, fue junto a Mauricio Tobón, nombrado embajador en México Dos empresarios paisas en dos embajadas claves en América Latina

y Jaime Andrés Uribe Tamayo, director del Fondo Milagro para la reconstrucción del terremoto, fueron motores de la del Tigre en Antioquia, donde resultó vencedor.

En el ramillete de amigos, ya no de campaña, sino de vida social y empresarial barranquillera esta Betzy Patricia Martínez, abogada de la Universidad del Norte quien emergió con liderazgo políticos en las pasadas elecciones legislativas de marzo cuando formó parte de la lista al senado de Con Toda por Colombia de Juan Daniel Oviedo que terminó siendo fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. Está casada con Jimmy Hanna, intregrante de una familia barranquillera con peso en negocios inmobiliarios y del sector automotriz.

La que si sabe del hidrocarburos

También barranquillera, Claudia Lafaurie, es una reconocida ejecutvia del sector enérgetico.

Abogada de la Javeriana con especialización en derecho minero del Externado hasta Agosto de este año, cuando probablemente ya tenía en el horizonte su llegada a la codiciada junta de Ecopetrol, Lafaurie se desempeñó como vicepresidente legal & General Counsel Canacol Energy Colombia , cargo en el que estuvo diez años y cuya llegada significó un gran logro para su carrera profesional como lo advirtió en su Linkedin.

Lafaurie llega con experiencia de haber vivido los momentos de gloria en la industria del gas, la empresa liderada por Charle Gamba, y su vertiginosa caida que la sacó del negocio en el pais, como se relata en esta nota .

Con antrerioridad a su llegada a Canacol, Claudia Lafaurie se había desempeñado vicepresidente de Contratos de Hidrocarburos en la Agencia Nacional de Hidrocarburos en el segundo gobierno de Alvaro Uribe y permaneció en el cargo casi nueve años, durante los dos gobiernos de Santos –tuvo un rol calve en la Ronda 2010 de asignación de bloques petroleros-, hasta que se retiró del sector público para pasar a ser la mano derecha en el terreno legal de Charle Gamba en la empresa canadiense.

Puede interesarle: La suerte de Charle Gamba, el dueño de Canacol, apareció gas en una de sus exploraciones en Córdoba

El otro miembro de junta que tiene relación con la energía es Camilo Manzur Jattin, nacido en Lorica, cordobés de pura cepa y vinculado a la política liberal del departamento, por punta y punta. Ingeniero civil, fue el primer presidente de la Empresa Multipropósito Urrá S.A. a partir de 1992 y durante siete años fue presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis).

Manzur Jattin es el veterano de la junta de Ecopetrol y junto con Claudia Lafaurie son las dos únicas voces técnicas de la nueva camada de integrantes del grupo directivo que arranca en medio de una gran crisis y salpicada por escándalos de corrupción que muy seguramente tendrán eco en Nueva York, donde tiene presencia la gran petrolera nacional.

Le puede interesar: El encargado de liderar la auditoria forense a Ecopetrol fue reelegido en la junta directiva

Anuncios.

Anuncios..